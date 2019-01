Neve poderá acumular até 10 polegadas no fim de semana em NJ

O peso do gelo acumulado poderá derrubar fiações elétricas, consequentemente, provocando a falta de energia durante várias horas

A previsão mais recente sobre a tempestade de neve que tende a passar por New Jersey no final de semana inclui acumulações na região norte do estado que podem chegar a 10 polegadas (25 cm). Além disso, o peso do gelo acumulado poderá derrubar fiações elétricas, consequentemente, provocando a falta de energia durante várias horas e tornar as condições nas estradas perigosas, adiantou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), na manhã de quinta-feira (17).

Os condados de Sussex e Warren tendem a acumular entre 6 (15 cm) a 10 polegadas (25 cm), diminuindo de intensidade no sentido sul, onde a neve se misturará com granizo e chuva na madrugada de sábado (19) para domingo (20). Mais alertas sobre a tempestade serão emitidos na noite de quinta-feira (17) ou sexta-feira (18).

Antes da chegada da tempestade no final de semana, a maior parte de New Jersey poderá ocorrer neve ou a mistura de neve com chuva iniciando na noite de quinta-feira, o que poderá prejudicar o tráfego na sexta-feira. Enquanto a região norte de New Jersey acumulará entre 1 (2.5 cm) e 2 polegadas (5 cm) no final do horário de pico na noite de quinta-feira e a hora do rush na sexta-feira, enquanto o resto do estado tende a ocorrer a mistura de neve e chuva, segundo o NWS. Nas áreas próximas ao litoral, especialmente no sul do Estado Jardim, poderão ocorrer apenas chuva.

Nos lugares onde ocorrer a queda de neve, as estradas que não forem limpas poderão ser problemáticas durante a ida para o trabalho na manhã de sexta-feira.

A tempestade passará por New Jersey até a tarde de sexta-feira, iniciando um período de calmaria de 24 horas, antes da chegada da segunda e maior tempestade que se move em direção à região do meio-atlântico. Até a tarde de sexta-feira, o dia será ensolarado e temperatura chegará aos 40º graus (4.4º Celsius). Já a noite de sexta-feira será parcialmente nublada e a temperatura cairá para os 20º graus (-6.6º Celsius). O sábado tende a ser seco durante a tarde e com a temperatura em torno dos 30º graus (-1º Celsius).

A grande tempestade, que poderá acumular entre 1 (30 cm) a 2 pés (60 cm) de neve nas regiões altas de New York e Nova Inglaterra, deverá chegar na noite de sábado a New Jersey e tende a começar como neve em grande parte do estado. As previsões atuais que a região noroeste de New Jersey será a que acumulará mais neve. O Condado de Morris deve acumular menos neve que Sussex e Warren, segundo o meteorologista Jonathan O’Brien, do NWS.

Nas regiões central e sul de New Jersey ocorrerá menos neve que no Condado de Morris, conforme previsão. “Quanto mais ao sul você for, mais terá a mistura de chuva e granizo”, detalhou Jonathan. “Em algum lugar na região central de New Jersey haverá uma zona de transição de condições climáticas mais próximas do inverno para mais chuva”.

Já nos condados de Ocean, Atlantic e Cape May poderá ocorrer mais chuva. “Há algum espaço para mudança nisso”, concluiu O’Brien.