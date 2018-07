NJ: Brasileiros estão entre os 37 imigrantes detidos pelo ICE

Os presos na série de batidas que durou 5 dias são naturais de 13 países: Brasil, México, Índia, Peru e Turquia

Imigrantes acusados de abuso sexual, dirigirem intoxicados, invasão de residência e violência doméstica estão entre os 37 detidos durante 5 dias, numa série de batidas ocorridas no Condado de Middlesex. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Imigração (ICE), na segunda-feira (16).

Entre as 37 pessoas presas por agentes do ICE estavam 16 que haviam sido liberadas da Penitenciária do Condado de Middlesex. As instalações ficam localizadas num dos condados que limitaram a cooperação das autoridades locais com os agentes de imigração.

“O Condado de Middlesex, que aspira ser um ‘condado santuário’ ao proteger criminosos estrangeiros, no processo de ajudar criminosos em burlar as leis federais, cria uma atmosfera perigosa à comunidade”, disse Ruben Perez, diretor do Setor de Remoções do ICE na jurisdição de Newark.

O ICE divulgou a realização de batidas similares nos últimos meses com o objetivo de expor outras comunidades espalhadas por todo o país que adotaram políticas que limitam a cooperação com as autoridades federais migratórias. Em muitos casos, o ICE emitiu um pedido de “detenção” pedindo à Penitenciária do Condado de Middlesex que mantivessem detidos os imigrantes até que os agentes fossem ao local, entretanto, a penitenciária liberou os imigrantes sem notificar o ICE. Os representantes do Condado de Middlesex negaram que a região seja um “condado santuário”.

“Ao contrário, o Condado de Middlesex adotou uma política referente à interação entre o ICE e as autoridades carcerárias. O Condado acatará os pedidos de detenção do ICE se o detento for condenado por um crime de primeiro e segundo grau ou estiver sujeito à uma ordem final de deportação assinada por um juiz federal”, disseram as autoridades locais. “Ao honrar esses pedidos de detenção, o Condado mantém o objetivo primário de manter a segurança pública dos nossos residentes”.

Conforme a política adotada em 2017, as autoridades do Condado de Middlesex podem se recusar a acatar um pedido do ICE emitido no período de 2 dias, ao menos que o detento tenha sido condenado por crimes sérios em 1º e 2º grau, incluindo homicídio, tráfico de drogas, roubo de carros e abuso sexual. Então, os detentos condenados por delitos menos graves podem ser liberados, a menos que o ICE apresente uma ordem emitida por um juiz federal.

“Os representantes do ICE já foram repetidamente avisados que o Condado acatará todas as ordens de detenção emitidas por um juiz federal”, disseram os representantes do Condado de Middlesex. “O ICE possui a autoridade e recursos de conseguir tais ordens judiciais para qualquer detento sob a custódia do Condado, entretanto, optou por não obter tais ordens”.

Os imigrantes detidos pelo ICE na série de batidas durante 5 dias são naturais de 13 países: Brasil, México, Índia, Peru e Turquia, detalhou o órgão. As autoridades não divulgaram os nomes ou as cidades onde moravam os imigrantes detidos. Além disso, as autoridades não especificaram o status migratório dos presos.