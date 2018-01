NJ: Motoristas podem ser multados por não tirar neve de carros

A lei vigora no Estado Jardim desde outubro de 2010

Após a nevasca de quinta-feira (4), retirar a neve em volta de carros soterrados e o gelo acumulado no teto, capô e para-brisa pode parecer tarefa cotidiana para os motoristas no Estado Jardim. Entretanto, essa tarefa é lei há mais de uma década em New Jersey e pode resultar em multa para os violadores.

P: O que a lei exige o que os motoristas façam?

R: Os motoristas devem “fazer todos os esforços razoáveis” para remover a neve ou gelo de seus veículos, incluindo teto, capô e para-brisa. Para caminhões, a lei exige a retirada do gelo ou neve da cabine, topo da carroceria e containers.

P: Quando a lei entrou em vigor?

R: A legislação foi assinada pelo então Governador Jon S. Corzine em outubro de 2009; após ter sido proposta em 2008. Ela entrou em vigor em outubro de 2010.

P: Por que a lei é necessária?

R: A preocupação principal é a possibilidade de ocorrência de quebra de para-brisas, acidentes, ferimentos ou morte por pedaços de gelo grandes caindo de um veículo, conforme o Departamento de Segurança no Tráfego nas Estradas (DHTS). Alguns políticos alegaram que tiveram que regulamentar aquilo que deveria ser óbvio.

P: Quais são as penalidades?

R: Os motoristas que violarem a lei podem ser multados entre US$ 25 a US$ 75 por cada delito, independente se gelo ou neve caiam dos veículos. Caso a queda de gelo e neve provoquem danos à propriedade alheia, os motoristas podem ser multados entre US$ 200 e US$ 1 mil por cada delito. Já motoristas de veículos comerciais podem ser multados entre US$ 500 a US$ 1.500 por cada delito. As violações não resultam em pontos na carteira.

P: A polícia exige o cumprimento dessa lei?

R: Sim. Até novembro de 2017, os policiais emitiram 2.189 multas em todo o estado, conforme o Departamento Judiciário de New Jersey.