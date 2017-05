Nova York e New Jersey se juntam contra medidas anti-imigrante de Trump

Prefeituras, tribunais e políticos questionam e, algumas vezes, se recusam a cooperar com determinadas ordens executivas do presidente

Já se passou mais de 100 dias do Presidente Donald Trump na Casa Branca. Até o momento, uma das características principais do tempo dele no cargo tem sido o combate de prefeituras, tribunais e políticos às mudanças na política federal, particularmente na imigração. Essa resistência tem ocorrido especialmente em Nova York e New Jersey. Seguem alguns exemplos:

. No Condado de Middlesex (NJ), mês passado, um imigrante foi condenado a 2 anos de liberdade convencional por cuidar inadequadamente de um menor de idade. A decisão judicial não é considerada crime que exige encarceramento, mas, momentos depois da sentença, agentes de imigração apareceram na sala de audiência e o prenderam por violar as leis migratórias. Os advogados disseram que foi sem precedentes para tal tipo de prisão ocorrer dentro de um tribunal, então, a Promotoria Pública reclamou com o juiz chefe da Corte Suprema de New Jersey, John Kelly, pedindo ao Departamento de Imigração para “maneirar”. Caso os imigrantes tenham medo de comparecer à Corte devido à possibilidade de prisão, as autoridades judiciais temem que as vítimas de crimes, testemunhas e aqueles convocados a comparecerem às audiências simplesmente não o façam, enfraquecendo o cumprimento da lei e ameaçando a segurança pública. Até o momento, o ICE insistiu que continuará a realizar prisões no interior de tribunais, mas somente como última alternativa, caso não consigam monitorar “estrangeiros criminosos”.

. Há o esforço amplo na tentativa de aprovação de uma legislação no condado, município e até mesmo no distrito escolar para proteger os imigrantes do governo federal limitando a cooperação com o ICE. O Procurador Geral Jeff Sessions planeja cortar a verba dos chamados santuários. Essa decisão tende a terminar nos tribunais.

. Nessa semana, o procurador interino distrital do Brooklyn, Eric Gonzalez, anunciou a nova política na qual os promotores públicos trabalharão com os advogados de defesa para evitar ramificações migratórias em potencial para os réus. Isso significa que os promotores avaliariam em acusar os réus de um crime ou delito ao invés de outro que diminuiria a possibilidade de deportação; contanto que isso não comprometa a segurança pública.

. Semana passada, o Conselho Municipal de New York City realizou audiências sobre um pacote de 9 projetos de lei que visam proteger os imigrantes. Uma delas restringe os órgãos municipais de compartilhar informações pessoais sem ordem judicial. Um imigrante que acessasse serviços municipais, por exemplo, não poderia ser rastreado por agentes de imigração.

. O Prefeito Bill de Blasio anunciou recentemente que está alocando US$ 16 milhões que serão usados nos serviços legais aos imigrantes, além dos US$ 10 milhões que o Governador Andrew Cuomo já separou. Ele também está injetando US$ 2 milhões no programa de refugiados, ação sem precedentes no país, numa resposta direta às restrições de Trump aos refugiados.

. Escolas estão ajudando pais indocumentados a conhecer os direitos deles através da realização de workshops para responder questões do tipo: Nós devemos abrir a porta se agentes do ICE baterem? Apesar de o Governador Chris Christie apoiar Trump, o Departamento de Educação de New Jersey realizou em abril “webnários” para lembrar os educadores que os alunos indocumentados têm o direito legal de igualdade de educação, independente do status migratório.