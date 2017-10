Nove estados exigirão passaporte para voos domésticos nos EUA

Outras formas válidas de identificação são o green card ou carteiras militares

A partir de 22 de janeiro de 2018, os residentes em 9 estados americanos precisarão de passaporte para embarcar em qualquer voo, doméstico ou internacional, segundo as novas diretrizes do Administração de Segurança no Transporte (TSA). Os nove estados são Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Oklahoma, Pensilvânia, Carolina do Sul e Washington. Nenhum desses estados emite suas carteiras de motorista conforme os padrões de segurança estabelecidos pelo Real ID Act de 2005. Isso significa que todos eles terão 3 meses para obedecer as exigências federais, caso contrário, os passageiros em voos domésticos que moram nesses estados deverão apresentar o passaporte para poderem embarcar.

Outras formas válidas de identificação são a cédula de residente permanente (green card) ou as carteiras de identificação emitidas pelas Forças Armadas.

A revista Forbes publicou que alguns estados estão no processo de atualizar suas carteiras de motorista antes de 22 de janeiro para que não seja necessária a apresentação dos passaportes nos voos domésticos. Os moradores devem verificar com os governos locais o andamento do processo. Especialistas especulam que mais estados tendem a serem incluídos na categoria de restrições determinada pelo TSA até 2020.

Geralmente, demora entre 4 a 6 semanas entre a solicitação e a emissão de um passaporte nos Estados Unidos.