Nove imigrantes morrem em carroceria de caminhão no Texas

Na madrugada de domingo (23), 9 imigrantes foram encontrados mortos no interior da carroceria de um caminhão no estacionamento de uma filial do Walmart em San Antônio (TX). Segundo especialistas, a temperatura teria ultrapassado os 100º graus (38º Celsius), pois os corpos das vítimas ainda estavam quentes quando foram encontrados às 12:30 am, depois que um funcionário contatou a polícia.

As autoridades prenderam o motorista e suspeitam que o incidente, que também deixou 29 pessoas desidratadas foi uma operação de tráfico humano que deu errado. Algumas das vítimas eram naturais do México e pelo menos 2 da Guatemala, segundo as autoridades de ambos os países.

Dois sobreviventes disseram ao ministro das relações exteriores da Guatemala que os imigrantes haviam cruzado a fronteira a pé em Laredo. O destino da operação clandestina seria Houston (TX). A polícia fez a descoberta macabra depois que um indivíduo conseguiu sair da carroceria e pediu água a um funcionário do Walmart, detalhou o chefe de polícia de San Antônio, William McManus. O funcionário deu-lhe água e contatou a polícia.

Os agentes acharam dezenas de pessoas em agonia no interior da carroceria, cujo ar-condicionado estava quebrado. “Eles estavam muito quentes ao toque. Essas pessoas estavam nessa carroceria sem nenhum sinal de água”, relatou o chefe do Corpo de Bombeiros, Charles Hood. “Para nós, isso foi morte em massa”.

Oito pessoas foram encontradas mortas no interior da carroceria e outra morreu no hospital, disse o diretor interino do Departamento de Imigração (ICE), Thomas Homan. O Instituto Médico Legal do Condado de Bexar determinará a causa das mortes das vítimas, mas a polícia especula que tenha sido excesso de temperatura e asfixia.

Dois adolescentes de 15 anos estavam entre as vítimas mais jovens, embora grande parte pareça ter entre 20 e 30 anos, segundo McManus. Alguns dos passageiros escaparam para a floresta vizinha quando a polícia abriu a carroceria, acrescentou.

No sábado (22), a temperatura atingiu 101º graus (38º Celsius). A onda de calor não caiu para menos de 90º graus (32º Celsius) até a noite. Com 80º graus (26º Celsius) do lado de fora, a temperatura no interior de carros fechados pode alcançar 125º graus (51º Celsius) no período de 1 hora, informaram especialistas.

O motorista, James Bradley Jr., da Flórida, enfrenta acusações estaduais e federais. Ele foi encaminhado à uma penitenciária federal, ainda no domingo. Homan especulou que poderiam ter havido até 100 pessoas no interior da carroceria. O estacionamento fica a 130 milhas (209 km) da fronteira.

Esse incidente horrível poderia ter sido pior. “Isso foi um caminhão refrigerado que não tinha ar-condicionado”, disse Hood a CNN. “Ninguém sobreviveria naquilo. Então, tivemos a sorte de que eles foram encontrados, pois se tivessem que passar mais uma noite naquela atmosfera, teríamos 38 pessoas que não teriam sobrevivido”.

As autoridades informaram que 20 dos sobreviventes estão em situação crítica e Hood frisou que muitos dos sobreviventes sofrerão danos cerebrais irreversíveis.

O incidente é similar ao ocorrido em 2003 no qual um caminhão de transporte de leite foi abandonado em Victoria (TX), deixando 19 pessoas mortas. O motorista do veículo, Tyrene Williams, morador em Schenectady (NY), foi sentenciado a quase 34 anos de prisão.