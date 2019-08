Órgãos de brasileiro morto em acidente de moto salvam 4 vidas

Carlos Felipe da Silva, de 25 anos, morador em Framingham (MA), sofreu um acidente grave de motocicleta no domingo (11)

No domingo (18), morreu Carlos Felipe da Silva, de 25 anos de idade, morador em Framingham (MA), após ter ficado vários dias internado no UMass Memorial Hospital, em Worcester (MA). Ele estava sendo tratado por ferimentos graves causados em consequência de um acidente de motocicleta, ocorrido no domingo (11).

O brasileiro é filho do casal Antônio e Conceição da Silva. A morte abalou grande parte da comunidade, pois Carlos Felipe era bastante conhecido e querido. Ele deixou a esposa, Paula da Silva, e uma irmã menor, Ana da Silva. Natural de Boston (MA), ele trabalhava na construção civil. Apesar da dor imensa da perda, os familiares do jovem doaram alguns órgãos dele, os quais salvaram as vidas de 3 mulheres e 1 homem. Eles não detalharam quais foram os órgãos doados, mas demonstraram satisfação em saber que o falecimento de Carlos Felipe indiretamente salvou a vida de quatro pessoas.

É normal, comum até, ter medo da morte e não querer se preocupar com esse assunto ainda em vida. Muito mais cômodo é não pensar a respeito, apesar da inevitabilidade de que, um dia, todo mundo parte. Mas há uma decisão que, se tomada por uma só pessoa durante a vida, pode ajudar a salvar ou, ao menos, melhorar a saúde de outras dezenas: a doação de órgãos e tecidos.

Essa é uma decisão que pode ser definida por cada um antes de passar por alguma doença debilitante, mas acaba tendo de ser tomada pelos familiares. E, em meio ao sofrimento da perda, permitir à equipe médica que retire partes do corpo, como coração, pulmão e fígado, pode ser difícil. Por isso, é importante que quem planeja ser doador na morte informe seu desejo aos familiares.

O velório de Carlos Felipe da Silva ocorreu na manhã de sábado (24), na Igreja Católica St. Tarcisius. A carreata fúnebre saiu às 11:00 da manhã e o sepultamento aconteceu em seguida, em Natick (MA), no St. Patrick Cemetery.