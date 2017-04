Palestrante brasileiro é acusado de estuprar universitária bêbada

Rafael Schincariol enfrenta a acusação de violentar uma jovem embriagada após palestrar na Universidade Tulane, na Louisiana

Um palestrante brasileiro foi preso semana passada em decorrência da acusação de que ele violentou uma estudante universitária bêbada na Universidade Tulane em Nova Orleans, Louisiana, em fevereiro desse ano. O jurista Rafael Schincariol, de 34 anos, palestrou na instituição de ensino poucas horas antes do suposto ataque; representando a Organization of America States Commission for Human Rights. O ataque teria sido interrompido pelo namorado da vítima que mora no mesmo apartamento. O jovem retornou a casa e flagrou o brasileiro fazendo sexo com a namorada no quarto do casal, às 6:00 am.

No mandado de prisão assinado pela detetive Cláudia Bruce, do New Orleans Sex Crimes, a vítima disse que não conhecia Schincariol, mas que concordou em mostrar a cidade a ele a pedido de seu conselheiro acadêmico, segundo os jornais Times-Picayne e NY Post. Um porta-voz da universidade disse que o acusado discursou para duas turmas em 9 de fevereiro e realizou uma palestra com convidados em 10 de fevereiro, intitulada “Mobilizações de Jovens, Artistas e Coletivos no Brasil”.

Ele teria se juntado à vítima e dois amigos para jantar na noite de 11 de fevereiro, antes que o grupo fosse a diversos bares na Frenchman Street, uma região boêmia de Nova Orleans. A jovem relatou à polícia que eles foram a vários bares, incluindo o Appel Barrel em Faubourg Marigny, onde ela percebeu que havia bebido demais para dirigir. Schincariol teria oferecido a estudante e os amigos uma carona para casa. Aproximadamente, às 2:30 da madrugada, ela enviou uma mensagem de texto ao namorado, que ainda estava no trabalho, para informa-lo que ela estava sendo levada para casa pelo palestrante e que, portanto, ele deveria agradecer o favor.

A vítima alega que somente se recorda de sentir “muita dor” no piso da sala de estar no apartamento, na Vermillion Boulevard, e do namorado gritando com ela quando retornou do trabalho. O namorado relatou que acompanhou o indivíduo (Rafael) para fora da residência e detalhou que “o comportamento da vítima era estranho e ela parecia estar altamente intoxicada”.

A jovem declarou que tinha não noção ou certeza do que havia passado entre ela e Schincariol. O namorado relatou à polícia que estudante estava “muito tonta” quando ele chegou a casa; onde as roupas estavam espalhadas no piso da sala da estar e uma poltrona estava derrubada.

Um pedido de prisão foi apresentado em 3 de março, depois que a vítima foi submetida a um kit estupro e apresentou uma fotografia do suspeito. O palestrante, que reside em Washington-DC, retornou a Louisiana para ser interrogado e foi preso em 30 de março sob a acusação de estupro em 3º grau. Caso seja condenado, ele enfrenta até 25 anos de detenção. O palestrante foi liberado após pagar a fiança de US$ 25 mil e deverá retornar ao tribunal na quinta-feira (27).