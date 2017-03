Patrulha canadense detém recorde de mexicanos na fronteira

O Departamento de Serviços na Fronteira do Canadá (CBSA) informou que deteve 444 mexicanos entre 1 de janeiro e 8 de março

As autoridades canadenses detiveram mais mexicanos nos 67 dias de 2017 do que anualmente nos últimos 3 anos. A disparada ocorreu imediatamente depois que o governo canadense suspendeu a exigência de visto para os cidadãos mexicanos, em dezembro de 2016.

Inúmeros mexicanos que planejavam imigrar rumo ao norte mudaram o foco dos Estados Unidos para o Canadá, depois que o Presidente Donald Trump prometeu perseguir os imigrantes indocumentados que vivem no país. Na sexta-feira (18), a agência de notícias Reuters informou que juízes de imigração seriam enviados a 12 cidades nos EUA para acelerarem os processos de deportação.

O Departamento de Serviços na Fronteira do Canadá (CBSA) informou que deteve 444 mexicanos entre 1 de janeiro e 8 de março, em contraste com 410 em 2016, 351 em 2015 e 399 em 2014.

O CBSA pode deter estrangeiros, caso eles representarem perigo ao público, se a identidade deles não possa ser provada ou se correm o risco de não comparecer para deportação ou audiência. O número de mexicanos retornados no aeroporto também aumentou: para 313 em janeiro, mais que qualquer janeiro desde 2012, 2013 e 2014.

Com a suspensão da exigência de vistos, tudo o que os mexicanos precisam para entrar no Canadá é a Autorização Eletrônica de Viagem (eTA), obtida online em questão de minutos. Entretanto, eles não podem trabalhar sem permissão de trabalho e o eTA não garante entrada no país.

O Canadá emitiu 72.450 autorizações de viagem para cidadãos mexicanos entre 1 de dezembro de 2016 e 10 de março de 2017; um aumento significativo se comparado com o período similar quando os vistos eram exigidos.

O ministro da imigração e refugiados, Ahmed Hussen, informou que o seu departamento está monitorando a situação. O escritório do ministro não divulgou mais informações.