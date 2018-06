Patrulheiros prendem 5 brasileiros na fronteira dos EUA

Após a fuga do motorista, agentes do Setor de Laredo (TX) prenderam 5 ocupantes do carro e descobriram que eles eram brasileiros

Agentes da Patrulha da Fronteira (CBP), no Setor de Laredo (TX), prenderam 8 imigrantes naturais de Bangladesh depois que eles cruzaram clandestinamente a divisa entre o México e os EUA. As prisões totalizam 322 pessoas oriundas do país asiático que foram detidas ao longo do ano fiscal de 2018. Além disso, os agentes detiveram 5 brasileiros depois de uma perseguição de carro.

Em dois incidentes ocorridos nesta semana, os agentes do CBP lotados no Setor de Laredo prenderam 8 homens naturais de Bangladesh. Em ambos os casos, os indivíduos foram transportadas aos EUA por uma quadrilha especializada em tráfico humano, segundo informações de patrulheiros no Setor de Laredo.

As prisões dos 8 indivíduos eleva para 322 a detenção de estrangeiros naturais de Bangladesh desde o início do ano fiscal (1 de outubro de 2017), ou seja, um aumento de 239% durante o mesmo período no ano fiscal de 2017. O Setor de Laredo continua a registrar o índice mais alto de detenções de pessoas naturais do país do sudeste asiático nos EUA.

“A Patrulha da Fronteira continuará a evitar e interromper a imigração ilícita de determinados estrangeiros naturais de país que têm demonstrado a tendência em promover, produzir ou proteger organizações terroristas ou seus membros”, disse o Chefe Greg Burwell, do Setor de Laredo.

Os imigrantes naturais de Bangladesh foram interrogados por agentes do FBI com o objetivo de certificar que eles não possuem conexões com atividades terroristas. Devido ao fato que todos eles apresentaram pedidos de “credibilidade de medo”, eles foram transferidos para a custódia do ICE.

O Setor de Laredo também verificou o aumento nas prisões de brasileiros que foram traficados aos EUA. No final de semana, patrulheiros do Setor de Laredo tentaram parar um Nissan Murano para inspeção na área sul da região. O motorista acelerou o carro e tentou fugir dos agentes, provocando uma perseguição curta. Ele abandonou o veículo e fugiu a pé; sendo detido por patrulheiros instantes depois. Os agentes prenderam os outros 5 ocupantes do carro e descobriram que eles eram brasileiros.

“O Setor de Laredo continua a vivenciar o aumento no número de traficantes de seres humanos que colocam essas pessoas em perigo ao tentar fugir quando se deparam com as autoridades de segurança”, disse Frank Izaguirre, supervisor de operações especiais do Setor de Laredo. “Isso demonstra o quanto consistentes e cruéis esses traficantes podem ser quando estão envolvidos em atividades criminosas”.