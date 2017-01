Paul Ryan diz que não ocorrerão deportações em massa

O porta-voz da Câmara dos Deputados informou que os legisladores republicanos estão trabalhando numa solução para os “Dreamers”

Na quinta-feira (12), o porta-voz da Câmara dos Deputados, Paul D. Ryan, disse que os republicanos no Congresso estão trabalhando com o grupo de transição de Trump numa solução para os imigrantes indocumentados que foram trazidos ilegalmente aos EUA na infância. Esse grupo é conhecido como “Dreamers”. Aproximadamente, 700 mil jovens adquiriram a permissão de trabalho e proteção contra a deportação no governo Obama. Durante sua campanha, o presidente eleito, Donald Trump, prometeu cancelar esses benefícios, colocando-os em risco de deportação, embora tenha dito mês passado que esperava “fazer algo” para ajuda-los.

Ryan não detalhou o que o Congresso e Trump farão com relação ao programa, chamado “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA). Quando questionado durante uma coletiva de imprensa por uma mulher que se identificou como beneficiária do DACA e mãe de uma menina, o porta-voz respondeu-lhe que não queria vê-la deportada.

“Eu posso ver que você ama a sua filha, você é uma pessoa boa que possui um futuro brilhante à sua frente e eu espero que o seu futuro seja aqui”, disse Ryan. “O que nós temos que fazer é encontrar uma forma que você possa estar dentro da lei e de jeito que o tapete não seja puxado sob os seus pés e sua família seja separada”.

O apresentador Jake Tapper frisou que durante a campanha eleitoral de Trump ele prometeu “uma forma de deportação” para deter os mais de 11 milhões de imigrantes indocumentados, entretanto, o porta-voz rebateu essa ideia.

“Eu estou aqui para te dizer no Congresso; isso não está acontecendo”, respondeu Ryan.

Ao invés disso, acrescentou, Trump pediu aos legisladores para focalizarem em duas prioridades no que diz respeito à imigração clandestina: Segurança na fronteira e a deportação dos imigrantes violentos e com antecedentes criminais.

Legisladores republicanos na Câmara e auxiliares informaram recentemente que trabalham em como pagar pela segurança na fronteira e cumprir a promessa de Trump de construir um muro ao longo da fronteira com o México; embora os contribuintes americanos paguem a conta e não o país vizinho; como o prometido.

As permissões de trabalho obtidas através do DACA precisam ser renovadas a cada 2 anos e Trump poderá cancelar o programa ao longo do tempo ordenando os órgãos a pararem de processar as novas aplicações e renovações. Há uma grande ansiedade nas comunidades imigrantes sobre o que ele ainda fará.

“Nós temos que descobrir uma solução humana para esse problema legítimo, sincero e também respeitar as regras da lei”, disse Ryan.