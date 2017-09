Pelosi confia que Trump mantenha acordo sobre DREAMers

A líder da minoria na Câmara dos Deputados espera que o Congresso atue antes do Natal

A líder democrata na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse confiar que o Presidente Donald Trump mantenha a palavra e apoie um projeto de lei que proteja da deportação os imigrantes indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância. Ela e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, informaram que fizeram um acordo comm Trump para proteger os quase 800 mil beneficiados pelo Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) e ao mesmo tempo aumentar a segurança na fronteira. O acordo foi feito com a ressalva que a promessa de construção de um muro ao longo da fronteira dos EUA com o México seja debatida posteriormente.

Os republicanos no Congresso insistem que não há um acordo real, embora Trump tenha dito que ambos os lados estão “bastante próximos”.

Durante o programa “Meet the Press” do canal de TV NBC, Pelosi disse que “eu confio nele com relação a isso”, acrescentando que continua preocupada com o que Trump possa apresentar no que diz respeito à segurança na fronteira.

Pelosi detalhou que espera que o Congresso atue antes do Natal.

Na quarta-feira (13), democratas líderes na Câmara dos Deputados e Senado informaram que fecharam um acordo com o Presidente Donald Trump para proteger milhares de jovens imigrantes da deportação e o patrocínio de melhorias na segurança da fronteira. O acordo não inclui a construção de um muro ao longo da divisa dos EUA e México.

O acordo, anunciado pelo líder democrata no Senado Chuck Schumer e a líder democrata na Câmara dos Deputados Nancy Pelosi depois de um jantar na Casa Branca, tornaria permanente as proteções para os quase 800 mil imigrantes indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância. Esses jovens foram beneficiados pelo Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). O programa provê permissão de trabalho temporária e proteção contra a deportação.

Trump cancelou o programa no início de setembro e deu ao Congresso o prazo de 6 meses para que seja encontrada uma solução legislativa antes que o status dos DREAMers comece a expirar. “Nós concordamos em tornar lei rapidamente as proteções oferecidas pelo DACA e trabalhar em um pacote para a segurança na fronteira, excluindo o muro, que seja aceitável para ambos os lados”, disseram Pelosi e Schumer.

Essa foi a segunda vez em duas semanas que Trump se desviou dos republicanos para chegar a um acordo com Pelosi e Schumer. Uma pessoa presente ao encontro detalhou que o acordo especifica uma lei bipartidária chamada DREAM Act, a qual provê eventual cidadania aos jovens imigrantes.

A Casa Branca disse em sua própria declaração que o Presidente teve “um jantar de negócios construtivo” com Schumer, Pelosi e membros da administração atual “para discutir política e prioridades legislativas”, incluindo o DACA. “Este é um passo positivo no forte comprometimento do Presidente em soluções bipartidárias para os assuntos mais importantes a todos os americanos”, informou a Casa Branca.

Sarah Sanders então divulgou um comunicado e postou no Twitter que não foi acordado a exclusão do muro. Durante um encontro na Casa Branca com membros moderados da Câmara de ambos os partidos, na quarta-feira (13), Trump encorajou os legisladores a apresentarem uma solução bipartidária.

“Nós não queremos esquecer o DACA”, disse Trump aos presentes no encontro. “Nós queremos ver se podemos fazer algo de forma bipartidária para que então possamos resolver o problema do DACA e outros assuntos migratórios”.