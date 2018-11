Planeta Brasil ajudou a contar a história da imigração brasileira no mundo

Rede Globo anunciou o fim do programa que fez parte do cotidiano dos imigrantes brasileiros

Segundo a coluna do jornalista Léo Dias, do jornal O Dia, de terça-feira (6), por conta da crise, a ordem na TV Globo é diminuir os gastos. Além de ter dado uma bela enxugada no jornalismo internacional, agora chegou ao fim o programa “Planeta Brasil”, criado por Amaury Soares e apresentado atualmente por Erik Marmo e Fernanda Pontes.

Com formato leve e dinâmico, o “Planeta Brasil” é bastante assistido pelos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Há mais de uma década no ar, o programa traz principais novidades da comunidade em solo norte-americano e no mundo.

O programa de variedades revela histórias emocionantes de brasileiros que vivem fora do Brasil, com a apresentação de Fernanda Pontes e Erik Marmo. Além disso, apresenta novidades artísticas e informações sobre saúde, legislação, esporte, educação, dicas de cultura e lazer, receitas culinárias e prestação de serviços. E mais: em entrevistas exclusivas para o “Planeta Brasil”, personalidades relembram momentos marcantes da carreira e compartilham histórias de vida, trajetórias e novos projetos.

. Início do programa:

Em 2003, o casal de jornalistas César Augusto e Luciana DeMichelli chegou aos EUA para fazer as reportagens do Planeta Brasil, que tinha no comando geral Amaury Soares, CEO da Rede Globo Internacional, e apresentação de Patrícia Poeta. Na época, o objetivo principal era mostrar aos brasileiros que vivem no exterior a realidade de outras comunidades espalhadas pelo mundo. Em virtude desse trabalho César e Luciana entrevistaram imigrantes brasileiros em Portugal, Alemanha, Suíça, Itália, Japão, Grécia, Inglaterra, México, Argentina, Paraguai, totalizando a média de 15 países. A saída do casal ocorreu em 2008, com o nascimento do primogênito do casal, Arthur. Mesmo assim, ao longo de 5 anos, eles relataram estórias memoráveis, inspiraram e foram inspirados por imigrantes e fizeram amizades que perduram até os dias de hoje.

“Naquela época, as redes sociais não eram tão fortes assim. A produção enviava o mapa (do programa) para o fax do hotel onde nós estávamos. Não havia essa facilidade do celular e a grande sacada do programa foi essa”, disse César Augusto à equipe de reportagem do BV, na noite de segunda-feira (12). “O relacionamento entre a gente e os entrevistados era uma coisa muito próxima e verdadeira”.

“O que a gente tomou de café e comeu pão de queijo deve ter batido o recorde”, acrescentou. “Era um sentimento muito interessante”.

César destacou uma entrevista feita com uma chefe de cozinha idosa na Alemanha, que todos os finais de ano enviava um pão típico do Natal para eles nos EUA. “Ela se considerava uma ‘avó torta’ dos nossos filhos e veio aos Estados Unidos para ver os ‘netinhos’ dela. Ela passou alguns dias aqui em casa e foi uma experiência marcante. A Luciana conversava com frequência com ela; tornou-se um parente distante”, lembrou.

Depois de não receberem mais notícias da idosa, César e Luciana tentaram vários contatos e descobriram através de outro brasileiro que também morava na Alemanha, que ela havia falecido.

Ele citou também o caso do pai de uma criança entrevistada há 15 anos que o telefonou e informou que o filho estava ingressando na universidade e uma matéria sobre um brasileiro que havia inventado uma máquina de fazer tijolos. Anos mais tarde, um telespectador o telefonou e informou-lhe que havia retornado ao Brasil, adaptou a ideia e tornou-se um empresário de sucesso na região onde morava.

“De fato, o Planeta Brasil tinha vida e um perfil próprio”, concluiu César Augusto, que atualmente mora com a esposa, Luciana, e os filhos, Arthur e Cora, na Flórida, onde administram uma produtora.