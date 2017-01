Plano migratório será “firme” e “justo”, diz Trump

O presidente eleito prometeu em sua mais recente entrevista à TV que seu plano será “muito firme” e “terá compaixão” pelos DREAMers

Donald Trump, que durante sua campanha prometeu deportar cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos EUA, adiantou que focalizará na deportação dos 2 milhões de estrangeiros com antecedentes criminais. O presidente eleito fez o comentário durante uma entrevista de TV que foi ao ar na quarta-feira (18) e que ele revelará o plano nos “próximos dois ou três meses”.

“É um plano que será bastante firme, mas que terá muita compaixão. Nós estaremos avaliando essa situação”, disse Trump no programa Fox and Friends, quando perguntado sobre a sua posição com relação aos “DREAMers”; os cerca de 740 mil jovens indocumentados trazidos aos EUA na infância.

“Essa é uma situação bastante difícil, mas eu acho que no final eles ficarão bastante felizes. Nós teremos pessoas excelentes que virão ao nosso país; pessoas que amam o nosso país”, respondeu Trump.

Inúmeros “DREAMers”, sob os decretos de lei assinados pelo Presidente Obama, conhecidos como Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), foram protegidos do risco de deportação e obtiveram a permissão de trabalho. Já o DREAM Act, um projeto de lei federal cujo nome são as iniciais de “Development, Relief and Education of Alien Minors”, permitiria que muitos indocumentados legalizassem o status migratório.

Trump fez do combate à imigração clandestina a base de sua campanha política, prometendo construir um muro ao longo da fronteira com o México, deportar todos os 11 milhões de indocumentados que vivem no país utilizando um “esquadrão de deportação” e chamando os filhos dos indocumentados de “bebês âncoras”.

Entretanto, desde que venceu a disputa presidencial, ele aparenta ter suavizado sua posição, dizendo no programa 60 Minutos depois de sua vitória que ele deportaria “os criminosos e aqueles com antecedentes criminais, membros de gangues, traficantes de drogas; provavelmente 2 milhões, mas poderão ser 3 milhões”. Enquanto isso, Trump, em sua mais recente entrevista ao programa Fox and Friends adiantou que o plano de saúde que ele proporá para substituir o Obamacare “fará com que as seguradoras tenham que cuidar de muitas pessoas que possam pagar”.

“Nós teremos um plano que será excelente para as pessoas. Ele será muito menos caro e você terá a possibilidade de o seu médico e o plano”, disse ele sem oferecer mais detalhes. “Nós temos que cobrir as pessoas que não podem pagar e é sobre isso o que estou falando. Nós provavelmente teremos que retornar as verbas do Medicaid aos estados. “Ninguém irá morrer nas ruas com o Presidente Trump”.