Polícia de Newark entrega imigrante ao ICE

Ações da polícia de Newark colocam em risco status de “Cidade Santuário”

No mês passado, a polícia de Newark, em New Jersey, desafiou o status de “cidade santuário” quando entregou, discretamente, um imigrante indocumentado, sem antecedentes criminais, aos agentes do Departamento de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE, sigla em inglês).

O caso gerou uma grande polêmica, pois enquanto o prefeito progressivo Ras Baraka defende o status de cidade santuário, os policiais parecem estar caminhando na contramão. Ele se manifestou contra as políticas de imigração do governo Trump e se referiu aos agentes do ICE como “caçadores de escravos”.

De acordo com informações, a cidade de Newark abriga cerca de 700 imigrantes detidos em sua cadeia municipal, nos limites da cidade.

A cidade de Newark não possui contrato o ICE e os imigrantes detidos e entregues para a agência de imigração são resultados de um contrato assinado com o condado de Essex, em 2011.

Mas a conversa dura de Baraka não se estendeu à enorme população detida de sua cidade, destacando o sofrimento dos imigrantes nas fronteiras de Newark.

Segundo ele, o problema é generalizado e nos últimos anos, muita atenção concentrou-se nas cidades com status de santuário que protegem os imigrantes, recusando-se a cooperar com o ICE.

Na opinião de alguns especialistas, na prática, no entanto, o santuário é muitas vezes uma “promessa falsa”, tornando-se irrelevante através de mecanismos como o compartilhamento de dados com o ICE, cujos agentes ainda podem agir à vontade em qualquer cidade.

De acordo com o Immigrant Legal Resource Center, a maioria dos condados dos EUA trabalha voluntariamente com o ICE, apesar de não haver obrigação legal de enviar notificação quando um imigrante for libertado da prisão. As informações são do Brazilian Times.