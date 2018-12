Polícia de NJ faz campanha de diretriz que limita ajuda ao ICE 

O policial estadual Ricardo Santos esclareceu a diretriz que limita a cooperação das autoridades locais com os agentes de imigração

Num vídeo de 2 minutos e 26 segundos postado no YouTube e disponível no website do Escritório do Procurador Geral de Justiça Gurbir Grewal, o policial estadual Ricardo Santos explica a diretriz que limita a cooperação das autoridades locais com os agentes do Departamento de Imigração (ICE). Em português, Santos relata ser filho de imigrantes portugueses e que, em novembro de 2018, o estado de New Jersey emitiu novas regras destinadas a reforçar a confiança entre os policiais e comunidades estrangeiras. As regras limitam o tipo de assistência que os policiais locais prestam as autoridades federais da imigração, incluindo o ICE.

Por exemplo, de acordo com as novas regras, um oficial de polícia de New Jersey não pode parar, questionar, ou prender um indivíduo simplesmente porque suspeita que o indivíduo podem estar sem documento. Além disso, os policiais não podem perguntar sobre o estado de imigração de um indivíduo, exceto nos casos raros, quando essa informação é relevante para uma investigação criminal específica.

Um dos propósitos das novas regras é garantir que todos os residentes de New Jersey, incluindo os imigrantes, se sintam seguros interagindo com os policiais estaduais e locais. Estas regras garantem que as vítimas e testemunhas podem relatar crimes à aplicação da lei sem medo de que elas sejam entregues às autoridades federais de imigração.

Para relatar um crime, disque 911, pois o escritório do procurador-geral de New Jersey estará coordenando eventos no estado para educar o público sobre as novas regras. Para saber mais sobre datas e locais, acesse o link: https://www.nj.gov/oag

Atenção: O escritório do procurador-geral de Nova Jersey não pode fornecer aconselhamento jurídico aos residentes no estado. Se você tiver uma pergunta sobre o seu status migratório, você deve falar com um advogado. Para uma lista de organizações que fornecem serviços de imigração legal gratuita em New, acesse o link: https://www.justice.gov/eoir/file/ProBonoNJ/download

. Quais são as novas regras?

As novas diretrizes determinam quando o estado, condado e polícia local podem ajudar as autoridades federais de imigração e entre elas estão:

. Os agentes de polícia em New Jersey não podem parar, questionar, prender, revistar ou deter qualquer indivíduo baseados somente na suspeita de status migratório irregular.

. As autoridades locais não podem perguntar o status migratório de ninguém, a não ser que isso faça parte de uma investigação ativa relacionada a um crime grave.

. Nenhum policial em New Jersey poderá participar de batidas migratórias realizadas pelo ICE e outras ações do gênero.

. O ICE não pode acessar qualquer equipamento, arquivos e outros recursos estaduais ou das autoridades de segurança locais.

. O ICE não pode interrogar ninguém detido sob acusação criminal a menos que o réu seja informado sobre os seus direitos pelo advogado dele (Direitos Miranda).

O vídeo postado no YouTube pode ser acessado através do link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=OLO397Hccgs. Postado na quinta-feira (29) no YouTube, até a tarde de segunda-feira (3), o vídeo teve 7.222 visualizações.