Polícia de NY informou ICE da presença de imigrantes nos tribunais

Como “cidade santuário”, atualmente a Prefeitura de Nova York somente colabora com o Departamento de Imigração (ICE) em casos que envolvem crimes violentos e graves. Entretanto, no processo de verificar os antecedentes criminais de um detento, as autoridades informaram que o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) contatará outros órgãos de segurança, inclusive o ICE, alertando o comparecimento do réu à Corte.

Ativistas criticaram a prática, alegando que ela equivale a “cumplicidade” com as autoridades migratórias e conflita com a promessa do Prefeito de Blasio que a cidade permanecerá santuário. Defensores públicos representando dois homens no tribunal em Queens demonstraram surpresa ao saber que o NYPD contatou o ICE antes mesmo que os réus comparecessem à Corte.

Em 2 de março, um agente administrativo disse que “notificou o ICE” sobre a prisão de David Gonzalez, de 51 anos, que havia sido deportado anteriormente dos EUA e enfrentava a acusação de ter roçado em uma mulher no interior do trem da linha 7. Em 15 de março, o mesmo funcionário informou que “esperava uma ligação do ICE” com relação a prisão de Milton Chimborazo, de 35 anos, que enfrentava acusações de roubo. O réu tinha ordem de deportação. Em ambos os casos, a Prefeitura não cooperou com a ordem de detenção do ICE, entretanto, os agentes compareceram ao tribunal de qualquer forma.

O ICE prendeu Gonzalez depois que o juiz o liberou. Ele aguardava a deportação semana passada. As autoridades migratórias também perguntaram sobre Milton, entretanto, não o prenderam por motivos não revelados.

“Eu acho que é simplesmente ultrajante”, disse Lori Zeno, sócia e diretora do Queens Law Associates. “Nós deveríamos ser uma cidade santuário. O que significa se o nosso próprio sistema judiciário está participando em denunciar as pessoas ao ICE?”

O porta-voz do prefeito, Austin Finan, não questionou o fato de o ICE e o NYPD se comunicarem com regularidade. “O NYPD notifica e confirma todos os pedidos feitos pelos órgãos de segurança sobre o status dos detentos que possam estar sujeitos à ordem de prisão”, disse ele, acrescentando que a comunicação não significa que a polícia acata os pedidos de prisão.

Entretanto, Justine Olderman, diretor do Bronx Defenders, disse que o sistema alerta o ICE sobre as pessoas procuradas. Blasio elogiou a lei assinada em 2014 que reduz drasticamente a cooperação da prefeitura com o ICE; exceto em casos de crimes “graves e violentos”. A lei criou um protocolo anterior à administração do Presidente Donald Trump. Ele tem cumprido sua promessa de campanha de endurecer as leis migratórias. O porta-voz do NYPD, Stephen Davis, disse que os casos de Chimborazo e Gonzalez foram lidados apropriadamente.

“Nada foi comprometido com relação à política do departamento. Esses indivíduos não sofreram nenhuma consequência”, disse Davis.

Os representantes do NYPD frisaram que o ICE possui acesso próprio às informações, entretanto, ativistas rebateram que Blasio deveria fazer mais para “freiar” os agentes de imigração. “O prefeito poderia emitir um comando ao Departamento de Polícia de que eles não deveriam ficar ligando para o ICE”, disse Zeno. “Cooperar com o ICE é uma coisa, mas para mim eles parecem estar em cumplicidade com o ICE”.

A Prefeitura estava revisando todas as políticas locais pertinentes ao ICE devido ao debate crescente sobre o impacto do órgão nos tribunais. “Nós reconhecemos que a Corte foi projetada para ser um local neutro”, disse Finan.

O colega de apartamento de Chimborazo disse que não o vê desde que ele compareceu à Corte.

