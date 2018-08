Polícia prende envolvido no sumiço de 12 brasileiros no Caribe

O suspeito foi detido no Panamá e levado à Brasília-DF no domingo (5)

No sábado (4), a Polícia Federal (PF) brasileira prendeu o principal suspeito no sumiço de 12 brasileiros, 5 dominicanos e 2 cubanos no ano de 2016. Os imigrantes tentavam entrar clandestinamente de barco nos EUA. O suspeito foi detido no Panamá e levado à Brasília-DF no domingo (5), onde está sob a custódia das autoridades federais brasileiras. As informações são da Agência Brasil (http://agenciabrasil.ebc.com.br).

A operação contou com a parceria do Departamento de Imigração (ICE), Interpol e das polícias federais do Panamá e República Dominicana. A ação fez parte da 3ª fase da operação “Piratas do Caribe”, a qual investiga o grupo que “vendia ajuda” (tráfico de pessoas) para entrar clandestinamente nos EUA.

Conforme a PF do Brasil, os “coiotes” (traficantes de seres humanos) ofereciam apoio para as pessoas que desejavam entrar clandestinamente nos EUA. Os imigrantes iam de avião até as Bahamas e, a partir de lá, seguiam de barco até o litoral da Flórida. Entretanto, os “coiotes” não informavam às pessoas sobre os perigos da travessia, especialmente a passagem pelo famoso “Triângulo das Bermudas”, conhecido e temido pelo desaparecimento de embarcações, aviões e águas bravias.

Conforme os cálculos da PF, a quadrilha da qual o suspeito fazia parte movimentava até US$ 6.6 milhões com os serviços de entrada clandestina nos EUA. Segundo as investigações, o grupo agenciava 150 pessoas e 30 crianças anualmente. A PF acredita que os brasileiros morreram ao tentar cruzar clandestinamente a rota, mas não sabe o número exato de vítimas.