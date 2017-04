Polícia prende suspeito na morte a tiros de DJ brasileiro

Imagens gravadas por câmeras de segurança no local revelaram que Kahleel Perez atirou 3 vezes em Rogério Melo Anjos, informaram as autoridades

O Departamento de Polícia de Fort Myers, na Flórida, informou que Kahleel Perez, de 21 anos, matou a tiros o DJ e dono de uma companhia de construção e reforma de casas, Rogério Melo Anjos, de 34 anos, no estacionamento do Scarlett’s Cabaret, na madrugada de sábado (1). A irmã da vítima, Rafaela Melo, disse que o irmão gostaria que ela perdoasse o acusado e que agora ela pode dormir melhor ao saber que o indivíduo foi encontrado e preso.

“Ninguém pode imaginar a dor nesse momento”, disse Rafaela. Ela acrescentou que o irmão era a alegria nas festas e o apoio da família. “Ele simplesmente colocava o sorriso em seu rosto”.

Câmaras de seguranças instaladas do lado de fora do clube noturno registraram os momentos finais do brasileiro. As imagens mostram Rogério, conhecido popularmente como Roger Brazil, saindo do clube na companhia de um amigo quando se envolveram numa discussão com 3 indivíduos. Um deles, o qual os investigadores dizem ser Perez, atirou 3 vezes na vítima e fugiu, detalhou a polícia. Especula-se que a razão da discussão tenha sido porque o carro onde estavam os 3 indivíduos bloqueava a saída no estacionamento do veículo de Rogério e o amigo. A vítima era carona.

“A nossa sensação de alívio é que esse homem não está mais nas ruas cometendo novamente isso”, disse a irmã da vítima.

Apesar de Perez ter sido preso, os outros 2 indivíduos registrados no vídeo, Gerald Petit Homme, de 21 anos, e Laman Lashawn Allen, de 25 anos, moradores em Fort Myers (FL), ainda estão sendo procurados pelas autoridades.

“Eu fiquei um pouco paralisada”, disse Rafaela depois que tomou conhecimento da prisão de Kahleel. “É difícil explicar, mas você realmente sente a paz chegando, ao mesmo tempo, isso não irá trazer o seu irmão de volta”.

Ela detalhou que está decidida a manter a memória de Rogério para o filho de 12 anos que ele deixou. “Ele sempre será lembrado do pai que teve”, disse ela, e mantendo vivo o sonho do irmão. “A minha mãe e eu daremos continuidade à companhia dele; nós continuaremos a fazer o sonho dele crescer”.

A polícia evitou comentar as acusações que os 2 foragidos enfrentam, pois Perez ainda permanece em investigação. O réu está detido sem direito à fiança na Penitenciária do Condado de Lee e enfrenta a acusação de assassinato em 2º grau. Na manhã de quarta-feira (5), ele compareceu à audiência preliminar. Na tarde do mesmo dia, o corpo de Rogério Melo Anjos foi velado por amigos e parentes na Mullins Memorial Home, em Fort Myers (FL).

. Denúncias:

O Departamento de Polícia de Fort Myers está pedindo a ajuda da população por qualquer informação que leve a identificação e paradeiro de Gerald Petit Homme e Laman Lashawn Allen. As informações, sigilosas, podem ser enviadas ao detetive José Gomez através do tel.: (239) 851-8049 ou através do programa Crime Stoppers: 1-800-780-TIPS (8477). As pessoas podem denunciar anonimamente.