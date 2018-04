Postagens de Jonathan Seabra incendeiam eleições no Bairro Leste

O candidato postou no Facebook ter sido “encorajado” a sair da disputa; adversários negam!

Em sua página no Facebook, Jonathan Seabra, um dos candidatos ao cargo de vereador que representará o bairro leste da cidade de Newark nos próximos quatro anos, postou acusações de que havia recebido propostas para que abandonasse a corrida da parte de dois dos postulantes ao cargo, o atual Vereador Augusto Amador e o ex-chefe de polícia Anthony Campos. Na postagem de sexta-feira (30), Jonathan diz que recebeu ofertas de emprego para que ele saísse da competição.

“O que a comunidade deixou de saber é que eu fui abordado recentemente por um empresário que controla a maioria da riqueza em Newark para juntar-me à equipe do nosso vereador atual. Não somente ele, mas o nosso vereador atual também me ofereceu um “acordo” para sair (da disputa), juntar-se a equipe dele como auxiliar e me garantiu o posto daqui a alguns anos. Eu recusei a proposta, pois não estou à venda e lutarei até o fim pela comunidade do Bairro Leste com a força que Deus me deu e qualquer que seja o resultado da disputa”, postou Seabra no Facebook.

Na sequência da postagem, Anthony Campos divulgou um comunicado de imprensa no qual pede a apuração das alegações pelas autoridades competentes.

“Antes de tudo, vamos lembrar-nos que simplesmente porque algo é dito numa campanha política sobre um oponente não faz disso uma verdade”, disse Campos. “Sendo dito isso, essas acusações são sérias e chocantes e a forma mais responsável que o Sr. Seabra deve agir é imediatamente contatar os órgãos de segurança competentes para uma auditoria e não simplesmente postá-lo em sua conta nas redes sociais”.

O comunicado de Campos fez com que Jonathan rebatesse, no sábado (31), com a seguinte mensagem em sua página no Facebook: “Depois do post de ontem, a campanha do meu adversário Anthony Campos levou-a a tentar usar a minha defesa nos ataques contra mim, como uma pedra de lançamento para a sua campanha. Não é verdade que os financiadores e os associados da sua campanha ofereceram-me uma posição de chefe de gabinete, se eu deixar cair a corrida (sair da disputa)? Melhor ainda! Se eu esperasse a minha vez, uma posição no ano que vem?”, Postou Seabra.

. Candidatos rebatem alegações:

Na manhã de terça-feira (3), a equipe de reportagem conversou, via telefone, com o Vereador Augusto Amador e perguntou-lhe sobre as alegações feitas por Jonathan Seabra no Facebook. O atual Vereador detalhou que, antes de os candidatos se cadastrarem oficialmente para a disputa municipal, Seabra encontrou-se com ele na sede da Prefeitura de Newark, onde informou a Amador que planejava concorrer ao cargo de vereador e, portanto, pediu apoio político a ele. Amador teria revelado a Jonathan que iria concorrer à reeleição, portanto, não poderia apoiá-lo. Além disso, o Vereador teria dito a Seabra que ele era jovem, poderia apoia-lo agora, obter mais experiência política e, então, concorrer quando ele deixasse o próximo mandato. Após a abertura das inscrições oficiais, Amador relatou que foi contatado novamente por Jonathan, mas recusou o encontro, pois ambos já eram candidatos oficiais, não achando ético que isso ocorresse.

“Eu recusei-me recebê-lo como candidato certificado. Ele está se vitimando para tirar proveito da situação”, respondeu Amador.

Na tarde do mesmo dia, a equipe do BV conversou com Ana Rodrigues, chefe de campanha de Anthony Campos. Ela disse que Campos nunca contatou Seabra e, portanto, nega todas as alegações. Ela acrescentou que o ex-chefe de polícia tem estado bastante ocupado com a campanha eleitoral durante a qual tem ouvido as necessidades e anseios da comunidade no bairro do Ironbound.

“O Sr. Campos nega todas as alegações. Nós temos estado bastante ocupados ouvindo a comunidade e tem sido muito gratificante. Realmente, nós estamos bastante ocupados e nos dedicando à comunidade”, disse Rodrigues. Campos pede uma investigação que garanta um pleito limpo.

Até o fechamento dessa edição, a equipe do BV tentou diversas vezes entrar em contato com Jonathan Seabra, mas sem obter sucesso.