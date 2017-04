Preso em Massachusetts, Imigrante brasileiro diz que “mataria qualquer um por dinheiro”

O réu Acemar Damaceno contou a um informante do DHS que também tinha armas à venda, em Weymouth (MA)

No início do ano, Acemar Damasceno, de 36 anos, que tentava vender armas em sua residência na cidade de Weymouth (MA), disse a um informante que “mataria qualquer um por dinheiro”, segundo documentos apresentados no tribunal. Ele foi preso na sexta-feira (7) e acusado de ser um estrangeiro com porte ilegal de armas, informaram as autoridades. Uma pistola e um rifle foram apreendidos durante um vasculhamento na casa do brasileiro.

Segundo os documentos na Corte, um informante confidencial que colabora com o Departamento de Segurança Nacional (DHS) se encontrou com Damasceno na residência dele em março. Os dois haviam se conhecido através de um amigo em comum e o brasileiro se apresentou como sendo “Marcus”. Enquanto conversava com o informante, Damasceno disse que “mataria qualquer pessoa por dinheiro” e que poderia conseguir armas para vender, conforme o tribunal. Ele mostrou ao informante as armas que ele tinha escondidas no porão e as ofereceu à venda. Então, o informante passou as informações às autoridades, que obtiveram um mandado de busca.

Investigadores do DHS, Departamento de Controle de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo & Explosivos (BATFE) e o Departamento de Polícia de Weymouth vasculharam a residência pouco antes das 7 horas da manhã. Membros do New England State Police Information Network também ajudaram na investigação. No porão, os policiais encontraram e confiscaram uma pistola Kimber Ultra Ten II calibre 0.45 mm carregada com 10 balas. Também foi encontrado um rigle Iver Johnson Champion com o número de série raspado.

A pistola foi denunciada como roubada na cidade de Naugatuck (CT), em outubro de 2011. As autoridades especulam que a pistola e munição foram adquiridas ilegalmente em outro estado e levadas a Massachusetts.

O informante confidencial tem trabalhado com o DHS e o BATFE em 8 investigações desde 2010 e a colaboração resultou no confisco de mais de 50 armas de fogo ilegais e quantidades diversas de munição.

Enquanto estava sendo interrogado pela polícia, Damaceno admitiu que as armas eram dele e que não era cidadão dos Estados Unidos. Ele acrescentou que atravessou clandestinamente a fronteira com o México em 2002. O brasileiro foi agendado para retornar à Corte Distrital de Boston para a audiência preliminar, na tarde de quinta-feira (27).