Preso suspeito de matar brasileiro em Sarasota, FL

Brasileiro foi assassinado por companheiro que conheceu pela internet

O suspeito de matar o brasileiro Sergio Hostins, de 55 anos, e dirigir mais de 100 milhas para desovar o corpo, foi preso na última semana em Orlando. Sergio foi encontrado morto em uma casa vazia em Naples, na Costa Oeste da Flórida, no dia 9 de outubro. O corpo estava enrolado em sacolas plásticas. Sergio morava há muitos anos em Sarasota (FL) e a polícia acredita que o crime tenha sido cometido na cidade. As informações são do jornal AcheiUsa.

Segundo informações do jornal Naples Daily News, Daniel Davenport, de 31 anos, foi preso acusado de homicídio. Ele foi visto dirigindo o carro da vítima dias depois do crime em Orlando e já foi transferido para Sarasota, onde será julgado pelo crime.

De acordo com a polícia, o suspeito e o brasileiro se encontraram por meio de um aplicativo de namoro on-line e estavam juntos há cerca de um mês. A polícia encontrou fotos de Hostins no Ipad no celular de Daniel. Amigos de Sergio já desconfiavam que Daniel não era confiável. “O próprio Sérgio estava desconfiado de que ele só queria tirar vantagem”, disse um amigo do brasileiro à rede CBS. “Sergio era uma pessoa extraordinária. Espero que este assassino apodreça na cadeia”.

O acusado tem diversas passagens pela polícia e já foi preso oito vezes por violência doméstica, fraude, agressão, entre outros crimes.

Amigos e familiares de Sergio prestaram homenagens nas redes sociais ao amigo, que era natural de Curitiba (PR).