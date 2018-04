Preso suspeito de matar estudante brasileiro a facadas em NY

Michael Roque, de 20 anos, é acusado de matar João Souza, de 19 anos, no campus da Binghamton University

Na segunda-feira (16), outro aluno da Binghamton University (BU), morador na região de Long Island (NY), foi preso em conexão com a morte a facadas do estudante brasileiro de Engenharia, João Souza, de 19 anos. O suspeito Michael Roque, de 20 anos, foi acusado de homicídio em 2º grau e autuado na Penitenciária do Condado de Broome, segundo o jornal The Press & Sun-Bulletin.

João, calouro do curso de Engenharia e morador no Condado de Westchester (NY), foi atacado no Windham Hall aproximadamente às 10 e meia da noite, informou a polícia.

“As autoridades de segurança acreditam que o ataque não foi aleatório e que a vítima era o alvo”, disse o vice-presidente da BU, Brian Rose.

Este foi o segundo homicídio envolvendo alunos da BU em 2018. Em 9 de março, o corpo estrangulado da estudante de Enfermagem Haley Anderson, de 22 anos, moradora na região de Long Island (NY), foi encontrado numa casa foram do campus, onde residia um também estudante que ela havia namorado por pouco tempo. O suspeito fugiu para a Nicarágua, onde foi localizado e capturado. Os promotores públicos tentam trazer Orlando Tercero de volta ao Condado de Broome para enfrentar julgamento.

“Os últimos meses têm sido muito, muito difíceis”, disse Harvey Stenger, presidente da BU. “Você pode entender o quanto deve ser duro para os pais e amigos. Você tenta fazer o que pode para ajuda-los nessa ocasião”.

. Entenda o caso:

Os investigadores especulam que o ataque não foi aleatório e que João era o alvo. Segundo a administração da BU, a família do jovem no Brasil pediu privacidade, conforme o WTOP News.

O suspeito, que fugiu a pé, foi descrito como um homem de pele clara trajando calças e suéter com capuz escuro, detalhou a polícia. Investigadores de várias agências de segurança interrogaram pessoas durante toda a noite e meio dia de segunda-feira (16). Os detetives vasculharam áreas nas imediações do Windham Hall.

Souza graduou-se em 2017 na escola Blind Brook High School, em Rye Brook (NY), onde ele era destaque no futebol. Conrad Taylor, que graduou-se na BU em 2017 e atua no Conselho Municipal de Binghamton, comentou o crime quando saía do Couper Administration Building, na manhã de segunda-feira (16). “Como alguém que era estudante há poucos meses e ainda faz parte da comunidade na BU, é duro ouvir que algo assim aconteceu no campus”, disse ele.

“Nós somos uma comunidade incrível aqui em Binghamton, mas enfrentamos tragédias e dificuldades de formas diferentes, portanto, nos mantemos juntos e apoiamos uns aos outros. Eu tenha a certeza”, acrescentou.