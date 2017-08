Procurador quer o fim da prisão de imigrantes em tribunais de NY

Testemunha indocumentada foi presa quando cooperava com as autoridades em 2 casos de homicídio

O procurador público interino do Brooklyn, Eric Gonzalez, e o promotor público geral, Eric Schneiderman, pediram ao Departamento de Imigração (ICE) para parar de perseguir testemunhas indocumentadas e seus familiares nos tribunais no estado.

“Nós não devemos permitir que um grande número de residentes que vivem nas sombras pare de cooperar com as autoridades, mas, atualmente, a administração Trump está tornando isso uma realidade”, disse Gonzalez.

Durante a coletiva de imprensa na manhã de quinta-feira (3), Gonzalez pediu a liberação imediata de William Siguencia Hurtado, que foi detido pelos agentes em 29 de junho por ser indocumentado. Ele estava provendo testemunhos importantes em dois casos de homicídio no Brooklyn.

“O Willie Hurtado é um herói”, disse Gonzalez sobre o pai de 2 filhos que paga impostos, trabalha como motorista de taxi e cuja esposa, cidadã americana, tenta regularizar o status migratório do marido.

A Promotoria Pública do Brooklyn elogiou a atuação de Hurtado em dois casos criminais e escreveu uma carta de recomendação às autoridades federais, em 2014, para ajuda-lo a conseguir a residência permanente.

“Perseguir imigrantes nos tribunais prejudica o nosso sistema de justiça criminal e ameaça a segurança pública”, Schneiderman disse em um comunicado. “Se a administração Trump continuar a prender as pessoas no centro do nosso sistema judiciário, os imigrantes tenderão a não quererem mais atuar como testemunhas ou denunciar crimes e isso põe todos em risco”.

Advogados, assistentes sociais e provedores de serviços informaram que cada vez mais vítimas e testemunhas estão relutantes em cooperar com as autoridades estaduais com medo de serem detidas pelo ICE.

“A presença do ICE nos tribunais prejudica as funções essenciais do nosso sistema de justiça criminal e impede que os nova-iorquinos busquem proteções e serviços vitais nos tribunais”, disse Tina Luongo, advogada responsável da Prática Criminal na Sociedade de Ajuda Legal. Ela e outros líderes de ONGs defensoras dos direitos dos imigrantes, como a New York Immigration Coalition elogiaram a posição de Gonzalez e Schneiderman.

“Quando você ataca os nossos tribunais, isso enfraquece um pilar central da nossa comunidade”, disse Steven Choi, diretor executivo da New York Immigration Coalition, durante a coletiva de imprensa.

Uma pesquisa recente realizada pelo Immigrant Defense Project revelou que ocorreram 60 prisões e tentativas de detenção nos tribunais de Nova York neste ano, com pelo menos 8 delas no Brooklyn. Somente 11 prisões ocorreram em todo o estado em 2016 e 14 em 2015.