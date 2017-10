Publisher oferece US$ 10 milhões por “podres”que levem ao impeachment de Trump

Larry Flynt postou a recompensa em anúncio no jornal Washington Post

O fundador da revista erótica Hustler, Larry Flynt, ofereceu US$ 10 milhões a qualquer pessoa que ofereça informações que levem ao impeachment do Presidente Donald Trump. Um anúncio de página inteira no jornal Washington Post alegou que a eleição presidencial foi “ilegítima de várias formas”.

“O Trump tem provado que é perigosamente despreparado para exercer o poder extremo concedido pelo nosso ‘executivo unitário”, diz o anúncio.

“O impeachment seria um assunto bagunçado, polêmico, mas a alternativa; três anos a mais de disfunção desestabilizadora; é pior”, acrescentou. “Democratas e republicanos bons que colocaram o país à frente do partido já fizeram antes em Watergate”.

Flynt citou a demissão do ex-diretor do FBI, James Comey, a possibilidade de uma guerra nuclear com a Coréia do Norte, a saída do Acordo de Paris e os comentários polêmicos feitos por Trump após o protesto nazista ocorrido em Charlottesville como as razões para o impeachment dele.

O magnata da pornografia já ofereceu dinheiro anteriormente para as informações sobre a declaração do imposto de renda de Mitt Romney e o caso extraconjugal do congressista republicano Bob Livingston, que levou a saída dele em 1998.

Em outubro, após a divulgação do vídeo do programa Access Hollywood, Flynt ofereceu US$ 1 milhão por “vídeos legítimos ou gravações para uso antes das eleições de 8 de novembro que provasse Trump envolvido em atividades ilegais ou agindo de forma sexualmente inapropriada ou derrogatória”.

No anúncio publicado no Washington Post, Flynt chama Trump de um presidente “ilegítimo” que “foi eleito somente pela esquisitice do nosso colégio eleitoral antiquado”.

Flynt escreve que um impeachment exigiria “evidências irrefutáveis” e é por isso que ele está oferecendo a recompensa de US$ 10 milhões. “Nós temos que expor tudo”, postou.

O magnata fez a oferta de US$ 1 milhão em 1998 durante o processo de impeachment de Bill Clinton em 1998 e em 2007, quando ofereceu pagar por “evidências documentadas de relações sexualmente ilícitas com um membro proeminente do governo”.