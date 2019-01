Rafinha Bastos faz show “Conquistando a América” em NYC

O humorista gaúcho se apresentará no Gothan Comedy Club, em Manhattan (NY)

Na quarta-feira (16), às 7:00 pm, o comediante Rafinha Bastos, um dos mais famosos do Brasil e assistido internacionalmente no YouTube, se apresentará no show “Conquistando a América”. O espetáculo, em inglês, acontecerá no Gothan Comedy Club, na 208 W. 23rd St., em Manhattan (NY). As portas do clube abrem às 6:15 pm. Ingressos e informações podem ser obtidos através do site: showsdorafinha.com.br

Após ter atuado como jogador profissional de basquetebol nos EUA, o comediante Rafinha Bastos retornou ao país para iniciar outra carreira: No humor. Em maio de 2018, o gaúcho mudou-se para Los Angeles (CA), onde reiniciou a carreira de humorista. Em 1999, após a conclusão do curso de Jornalismo na PUC-RS, ele viajou para os Estados Unidos com planos de investir na carreira de jogador de basquete. Com 1,96m de altura e jogando como pivô, ele praticou o esporte profissionalmente até 2001, quando tinha 25 anos. Na ocasião, ele competiu na Liga Universitária Norte-Americana (NCAA) pela Chadron State College.

A comédia “stand-up” tem sua origem nos EUA na metade do século 20 e revelou artistas como Richard Pryor, Steve Martin, Woody Allen, Jerry Seinfeld e Bill Cosby. As principais características do gênero é o comediante escrever o texto ou roteiro da apresentação baseado em fatos cotidianos, fazendo com que o público se identifique facilmente.

No Brasil, o gênero foi introduzido por José Vasconcellos na década de 60. Muitos artistas da época seguiram essa linha, Chico Anísio e Jô Soares, mas com algumas adaptações; como o uso de personagens, por exemplo. O “stand-up” apresentou novos humoristas ao Brasil, entre eles Bruno Motta, Danilo Gentili e Diogo Portugal.

Rafael Bastos Hocsman, nome de batismo, é ex-jogador profissional de basquete, humorista, apresentador, repórter, jornalista, empresário, roteirista, ator e YouTuber. Ele é um dos precursores do movimento da comédia “stand-up” (em pé) no Brasil, assim como Diogo Portugal, Bruno Motta, Danilo Gentili, Marcelo Mansfield, entre outros talentos. Em 2011, ele foi eleito pelo The New York Times como a personalidade mais influente do Twitter, com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores. Hoje, possui 11.5 milhões de seguidores no Twitter e 2.2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Rafinha graduou-se em Jornalismo na PUC-RS. O primeiro trabalho dele em televisão deu-se na Rede Manchete em 1996, logo após, entrou na TVE-RS (a TV Cultura local). Em 2001, entrou para a RBS TV. Ele produzia vídeos independentes para a página dele de humor na internet, a “Página do Rafinha”, na qual fazia paródias de videoclipes famosos da época. Bastos conquistou sucesso na internet e com a esperança de levar sua página à TV, foi para São Paulo. Na capital, começou a fazer comédia stand-up, chamando atenção da mídia e com isso acabou sendo contratado pela Band e passou a apresentar o CQC e depois A Liga, de 2008 a 2011, até se afastar da emissora.

Em 2014, ele voltou para a Band para encabeçar o talk show Agora É Tarde, anteriormente apresentado por Danilo Gentili. Em 2015, passou a criar conteúdo para o canal Multishow. Já no ano seguinte, lançou o programa Tá Rindo do Quê? com Marcelo Marron e, no mesmo ano, Chamado Central, que teve sua segunda temporada exibida no ano de 2017.

Desde 2018, Bastos tem feito apresentações em bares de stand up de Los Angeles (CA). Todos os shows são em inglês e abordam temas da vida dele, como a paternidade e a separação; pois terminou o casamento de 13 anos, em março de 2017.