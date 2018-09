Ras Baraka: “Newark é muito mais que uma cidade santuário”

EDITORIAL

“Newark é muito mais que uma cidade santuário. Nós somos uma comunidade santuário. Numa cidade santuário, o governo local, especialmente a polícia local, não coopera com as políticas equivocadas e inconstitucionais da administração Trump de deter e deportar imigrantes indocumentados.

Newark é uma comunidade santuário. Organizações, instituições e residentes comuns colaboram com a Cidade para evitar a deportação de imigrantes indocumentados. Mais importante, nós trabalhamos juntos para fazer com que eles se sintam benvindos, demonstrar que eles são membros valiosos de nossa comunidade e permitir-lhes que eles gozem de todas as oportunidades maravilhosas que a nossa cidade-em-transformação tem para oferecer. Os nossos ativistas locais, escolas públicas tradicionais, escolas charter, negócios, faculdades e universidades, hospitais e clero, com o governo municipal e polícia, trabalham incansavelmente para proteger os nossos imigrantes indocumentados e integrá-los ao seio da nossa comunidade.

O governo municipal criou o Programa Municipal de Identificação disponível a todos os residentes de Newark, independente do status migratório. O ID (Cédula de Identidade) tem ajudado a nossa comunidade mais vulnerável a usá-lo como forma de identificação para serviços municipais, abertura e operação de contas bancárias, obtenção de permissões para a abertura de pequenos negócios como: Carrinhos de sorvetes, cachorro-quente e flores, além de acesso a serviços nos hospitais em Newark. A nossa excelente clínica municipal de saúde provê uma gama ampla de serviços médicos aos indivíduos indocumentados independente da capacidade de pagamento. A Prefeitura realiza reuniões comunitárias nas quais provê informações sobre os direitos dos imigrantes e como frustrar as políticas migratórias de Trump.

O Departamento de Polícia de Newark, liderada pelo Diretor de Segurança Pública Anthony Ambrose, mão coopera com o ICE, recusando-se a entregar pessoas ao ICE com mandado de prisão, mas não acompanhada de uma ordem assinada por um juiz. Nós assumimos essa postura apesar das ameaças do Departamento de Justiça de Trump de cortar as nossas verbas federais. Ao mesmo tempo, os nossos policiais desenvolveram relações próximas com as comunidades imigrantes. Isso encoraja os residentes indocumentados a sentirem-se seguros para ajudar na prevenção e denunciar crimes.

Como Prefeito, eu tenho falado abertamente contra os condados em New Jersey contratados com o ICE para usar suas penitenciárias como instalações para a detenção de imigrantes e contra as condições duras no Centro de Detenções de Elizabeth, no Centro de Detenções do Condado de Essex e na Penitenciária do Condado de Hudson. Os condados de Essex e Hudson possuem o histórico longo de colaborarem com as autoridades federais de imigração e, na era Trump, essa colaboração tem que acabar.

A Rutgers University-Newark e o New Jersey Institute of Technology, localizados em Newark, praticam políticas de admissões que não levam em consideração o status migratório. Eles concedem bolsas de estudo para estudantes indocumentados. Ambos protegem a privacidade de todos os estudantes e não compartilham informações pessoais ou arquivos escolares com o ICE que incluem o status migratório. Suas forças de segurança não contatam, detém, interrogam ou prendem indivíduos tendo como base o status migratório e o Rutgers-Newark Child Advocacy & Immigration Rights Law Center luta para impedir que pessoas sejam detidas ilegalmente pelo ICE.

O nosso Departamento Escolar de Newark, que é independente do governo municipal, são santuários para os imigrantes estudantes. Seus funcionários não compartilham informações que revelem o status migratório ao ICE e não permitem que os agentes do ICE vão até as escolas sem uma ordem assinada por um juiz. As escolas de Newark também se reúnem regularmente com grupos de pais para informa-los dos seus direitos migratórios.

Em numerosas ocasiões, os residentes em Newark nos últimos 2 anos têm realizado demonstrações e vigílias em frente à sede do ICE na Broad Street protestando contra a detenção ilegal de indivíduos indocumentados. Os manifestantes representam uma gama ampla de Newark: desde clérigos, pastores batistas, o Arcebispo Tobin a iman (líder religioso muçulmano), afro-americanos, latinos, portugueses e brasileiros, ativistas, políticos eleitos e estudantes. Newark está unida em apoio aos nossos vizinhos imigrantes indocumentados.

Então, foi com surpresa que eu li recentemente um artigo numa publicação “progressista” intitulado “A farsa silenciosa do ‘status de cidade santuário’ de Newark” que acusou a nossa polícia de desafiar o status “santuário” da cidade porque dois policiais erroneamente entregaram um imigrante indocumentado ao ICE, em violação da política municipal. Este incidente, sob investigação policial, é o primeiro envolvendo um imigrante sem antecedentes criminais que foi denunciado ao ICE. Esse mesmo artigo acusa Newark de “cumplicidade” com o ICE porque as instalações de detenção do ICE estão localizadas em nossa cidade. Isso sem levar em consideração o fato de que o governo municipal não tem controle sobre a penitenciária do condado e que eu tenha falado abertamente contra o abrigo de detidos pelo ICE em Newark.

Infelizmente, este é outro exemplo patético de que como alguns então chamados progressivos atacam viciosamente uns aos outros ao invés de se organizarem e se unirem para lutar contra o inimigo real em Washington. Apesar dessa tentativa de nos dividir, Newark não será dissuadida. Vamos manter-nos juntos e orgulhos como uma comunidade santuário!”

Ras Baraka,

Prefeito da Cidade de Newark pelo segundo mandato