Residentes de NJ precisarão de novas carteiras para embarcar em voos domésticos

Os documentos atuais são válidos para identificação em aeroportos e prédios federais até 10 de outubro de 2019

Em 2005, o Congresso aprovou um projeto de lei exigindo a emissão de carteiras de motorista mais seguras e difíceis de serem falsificadas. Os motoristas em New Jersey poderão obter o novo documento, cujo nome é “Real ID”, a partir da primavera de 2019. Para obter um, os moradores deverão irem até uma filial do Departamento de Veículos Auto Motores (DMV).

“Caso eles optem pelo Real ID, isso exigirá que eles visitem uma filial (do DMV)”, disse Sue Fulton, administradora chefe da Comissão de Veículos Auto Motores (MVC). “O processamento inicial de uma carteira Real ID deve ser feito pessoalmente numa filial”.

Os representantes do MVC informaram que o órgão está se preparando para que as visitas às filiais do DMV sejam as mais ágeis possíveis. Entretanto, as autoridades antecipam um salto significativo no número de pessoas que visitarão as filiais.

O MVC agendou para iniciar as carteiras de motorista “Real ID” a partir da primavera de 2019. A data exata ainda não foi divulgada. Os motoristas que não precisarem do novo documento até o vencimento do atual, não existe a necessidade de irem até uma filial do DMV. Até o momento, os documentos atuais são válidos para identificação em aeroportos e prédios federais até 10 de outubro de 2019, graças à uma extensão concedida a New Jersey, na sexta-feira (5), pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS). O Estado Jardim poderá aplicar para outra extensão em 2019, portanto, é provável que os motoristas não precisem trocar o documento atual por mais 2 anos, informaram as autoridades.

A data limite para todos os 50 estados cumprirem com as exigências do “Real ID” é outubro de 2020.

O “Real ID Act” foi aprovado em 2005 em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A lei tem o objetivo de tornar os documentos de identificação apresentados nos aeroportos mais seguros e difíceis de serem falsificados. Os passageiros aéreos que utilizam a carteira de motorista como forma de identificação deverão aplicar para o “Real ID”, uma vez que a data limite expirar. As carteiras emitidas pelos estados que não cumprirem as exigências não serão aceitas nos aeroportos. Isso significa que esses passageiros deverão apresentar outra forma de identificação, como passaporte ou carteira militar.

O “Real ID” terá elementos de segurança que dificultam a falsificação, alguns visíveis, como marcas d’água e uma segunda foto, outros não. Os documentos novos terão uma estrela dourada numa das pontas. Já os documentos tradicionais trarão uma tarja com a frase: “Não cumpre as exigências federais” num dos cantos.

Em New Jersey, o MVC renova anualmente 1.5 milhão de carteiras de motorista. O estado possui 6.4 milhões de motoristas licenciados.