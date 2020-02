Rodrigo Teaser presta tributo a Michael Jackson no Apollo Theater

O artista brasileiro se apresentará na mesma casa de show que o rei do pop e os 4 irmãos conquistaram a fama na década de 60

No sábado, 28 de março, às 8:00 pm, o cantor Rodrigo Teaser, famoso por interpretar Michael Jackson, um dos maiores fenômenos pop mundiais, homenageará o ídolo no Apollo Teather, na turnê “Michael Lives Forever”, em New York City. A escolha do local é emblemática, pois foi nessa mesma casa de shows que Michael e os 4 irmãos conquistaram a fama, no final da década de 60, e um dos últimos locais em que o artista se apresentou.

O grupo Jackson 5 se tornou uma sensação mundial em 1969, com o lançamento do primeiro álbum pela gravadora Motown, “Diana Ross Presents The Jackson 5”. Na ocasião, as canções “I Want You Back” e “Who’s Loving You” venderam 2 milhões de cópias em 6 semanas. A história muda para sempre quando o single “I Want You Back” chega ao 1º lugar nas paradas pop, então, nasce a franquia Jackson 5. Em 1967, a carreira profissional do Jackson 5 é lançada depois que os irmãos se apresentam no Apollo Theatre, no Harlem (NY), na final do “Super Dogs”. Eles vencem a competição e são convidados de volta como artistas pagos.

Já em 24 de abril de 2002, o “Live at the Apollo” foi um espetáculo do Michael Jackson, que há muitos anos já seguia a carreira solo, no Apollo Theatre. O show foi um evento de arrecadação de fundos para o Comitê Nacional Democrata e o ex-presidente Bill Clinton. O dinheiro arrecadado seria usado para incentivar os cidadãos a votar. O espetáculo arrecadou quase US$ 3 milhões. Dave Navarro tocou violão durante a música “Black or White”; sendo essa a apresentação final de Jackson no palco.

. Talento brasileiro e tributo ao ícone:

Rodrigo Teaser começou a imitar Michael Jackson aos 9 anos de idade, participou de programas infantis de TV e competições artísticas em programas de TV. Em 2005, ele foi citado no site do artista quando lançada a festa que comemoraria a vitória de Michael no tribunal. Ele foi convidado a se apresentar na festa “30 anos da magia”, realizada em Nova York, representando imitadores oriundos da América Latina. No Brasil, Rodrigo já dividiu o palco com alguns dos maiores artistas do país e muitos outros em homenagem a Michael Jackson.

Após o falecimento do Rei do Pop, Rodrigo teve a ideia de produzir um grande tributo, um show com todos os elementos que Michael Jackson tinha em seus shows. Assim nasceu o Tributo ao Rei do Pop, um show que hoje é considerado o maior tributo da América Latina e um dos maiores do mundo. Uma produção com banda ao vivo, dançarinos, figurinos, efeitos especiais, elevadores panorâmicos, telão LED com material próprio e muito mais.

Em 2014, Lavelle Smith, dançarina e coreógrafa de Michael Jackson por mais de 20 anos, foi ao Brasil para contribuir e dirigir Rodrigo no show. Durante o processo, Lavelle quis participar do espetáculo. Recentemente, além de LaVelle Smith, Rodrigo Teaser dividiu o palco com Jennifer Batten, guitarrista do rei do pop em todas as turnês.

No Brasil e na América do Sul, o espetáculo é um sucesso público e crítico, lotado e esgotado nas principais casas de espetáculos, teatros e locais por onde passa. Rodrigo Teaser é uma figura comum nos programas mais assistidos na TV brasileira e também nos programas de TV de cada país que ele visitou.

Atualmente, Rodrigo Teaser tem, além de sua carreira, uma homenagem a Michael Jackson, sua própria carreira musical, com suas próprias composições de expressão musical. Ele cresceu dedicando-se ao maior artista pop que o mundo já conheceu e atualmente está pronto para seguir seu próprio caminho, sem nunca abandonar quem abriu-lhe as portas da arte.

Após a apresentação em New York City, a turnê “Michael Lives Forever” seguirá para o Chevalier Teather, em Medford (MA), em 29 de março, House of Blues, em Orlando (FL), 1 de abril, The Fillmore Miami Beach, Miami (FL), em 3 de abril, e The Willern Teather, em Los Angeles (CA), em 5 de abril.