Senador republicano quer acabar com loteria do green card

David Perdue (R-Ga.) anunciou que planeja acabar com o programa criado há 22 anos e que concede anualmente 50 mil vistos de residência permanente

O Senador David Perdue (R-Ga.) planeja acabar com o programa federal que concede a residência permanente (green card), o qual foi criado com o objetivo de manter a diversidade populacional nos EUA. O republicano novato informou que pretende acabar com programa criado há 22 anos que seleciona anualmente 50 mil pessoas de países que possuem índices migratórios baixos para viverem permanentemente nos EUA.

A eliminação do “Diversity Immigrant Visa Program” é simplesmente uma das várias mudanças no sistema migratório que Perdue, com o também senador novato, Tom Cotton (R-Ark.), propôs durante uma conferência de imprensa no Capitólio, na manhã de terça-feira (7). A proposta também inclui o corte no número de vistos que o governo oferece aos refugiados para 50 mil anuais, conforme o Presidente Donald Trump defendeu em seu decreto de lei. Em contraste, Barack Obama anunciou em setembro do ano passado que deixaria 110 mil refugiados entrarem nos EUA durante o ano fiscal de 2017.

Perdue disse que quer focalizar em “programas ultrapassados, como a loteria do green card, com o objetivo de baixar o fluxo migratório a “níveis históricos” e ajudar a reduzir a competição no mercado dos estrangeiros com os trabalhadores americanos.

“O Senador Cotton e eu estamos agindo para consertar os problemas em nosso sistema migratório legal”, disse ele através de um comunicado. “Retornar ao nosso nível historicamente normal de imigração ajudará a melhorar a qualidade do trabalho e salários para os americanos”.

A proposta de Perdue e Cotton também altera de forma significativa outra forma de imigração legal. Conforme o sistema atual, cidadãos americanos e residentes legais permanentes podem patrocinar membros de suas famílias e conceder-lhes o green card. A nova medida eliminaria a preferência por pais adultos, irmãos e filhos de cidadãos. Ela permitiria tais preferências somente para cônjuges e crianças dependentes dos imigrantes, assim como pais idosos que necessitam de cuidados especiais.

Ao todo, a proposta tem o objetivo de baixar a imigração legal em até 41%, se comparada com os índices verificados em 2015, no primeiro ano de implantação, e pela metade em uma década. O projeto foi apresentado num momento quando a imigração, legal e clandestina, domina o diálogo nacional.

Enquanto isso, alguns dos simpatizantes de Trump juraram que boicotarão várias companhias, incluindo a 84 Lumber, Coca-Cola e Budweiser, por exibirem anúncios a favor da imigração durante o Super Bowl. Líderes do Partido Republicano no Congresso continuam a trabalhar às portas fechadas na estratégia de como angariar verba para a construção do muro ao longo de toda a fronteira com o México, proposta principal de Trump.

Perdue não é o único aliado de Trump que visa cortar a migração legal. O estrategista da Casa Branca, Steve Bannon, e o Senador Jeff Sessions (R-Ala.), que tende a ser confirmado como Promotor Público Federal nos próximos dias, também tem defendido a diminuição do fluxo de pessoas que migram ao país.

A loteria do green card é um dos programas mais diferentes do gênero no mundo. Quase 14.4 milhões de pessoas de todas as partes do planeta aplicaram para os 50 mil vistos em 2015, indicando que somente 0.3% dos candidatos venceram. Os dados de 2016 não estavam disponíveis.