Show de Nando Reis promete sacudir Nova York

Os shows fazem parte da turnê “Jardim-Pomar” e acontecerão em Nova York, Flórida e Massachusetts

Após 4 anos na estrada com a turnê “SEI”, Nando Reis, acompanhado de sua banda “Os Infernais”, se prepara o início de sua turnê “Jardim-Pomar”, inspirada no disco de canções inéditas que ele acaba de lançar. O cantor e compositor apresenta um show repleto de canções de toda a sua carreira.

Na apresentação, os fãs poderão ouvir ao vivo Nando e Os Infernais tocarem alguns de seus sucessos como “O que eu só vejo em você”, “Declaração de amor”, “SEI”, “Os cegos do castelo”, “Sou dela”, “All Star”, “O segundo sol”, “Marvin”, entre outros.

Nando Reis também apresenta aos fãs “Só posso dizer”, o primeiro single do novo disco Jardim-Pomar. Essa é a grande oportunidade dos brasileiros nos EUA verem e ouvirem o ídolo de perto.

O cantor Nando Reis, nasceu José Fernando Gomes dos Reis, em São Paulo, no ano de 1963. Ex-baixista da banda de rock Titãs, ele atualmente segue em carreira solo, acompanhado pela banda Os Infernais. Desde pequeno, adorava tocar violão e compor músicas. Ele gravou pela primeira vez, como cantor, duas músicas: “Marvin” e “Querem Meu Sangue”. Nos Titãs, foi autor de muitas músicas de sucesso como: “Os Cegos do Castelo”, “Pra Dizer Adeus”, com Tony Belloto, “Bichos Escrotos”, com Arnaldo Antunes e Sérgio Britto, e outros.

Saiu dos Titãs após a gravação do álbum “A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana”, em 2001. Nando Reis ficou conhecido como um dos maiores compositores da sua geração, compondo sucessos como “Diariamente”, com sua ex-namorada Marisa Monte, “All Star”, “O Segundo Sol” e “Relicário”, gravados por Cássia Eller; “Resposta” e “É Uma Partida de Futebol”, gravados pelo grupo mineiro Skank; “Do Seu Lado”, gravado pelo também mineiro Jota Quest e “Onde Você Mora?”, gravado pelo grupo Cidade Negra.

Torcedor do São Paulo Futebol Clube, manteve uma coluna semanal sobre este tema no jornal O Estado de S. Paulo até 2010. Em 2009, lançou o livro infantil “Meu Pequeno São-Paulino”, pela Editora Belas Letras, que fala sobre a paixão de um torcedor pelo São Paulo e as conquistas obtidas pelo time. Nando tem cinco filhos: Theodoro, Sophia, Sebastião, Zoé e Ismael. Em 2014, seu álbum “Sei Como Foi em BH” foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro.

. Apresentações:

Durante a turnê nos EUA, o grupo se apresentará na sexta-feira (10), às 11:00 pm, as portas abrem às 9:00 pm, no Melrose Ballroom, em Nova York. No sábado (11), às 11:30 pm, as portas abrem às 9:00 pm, será a vez do Wonderland Ballroom, antigo Club Lido, em Revere (MA). Já no domingo (11), às 9:30 pm, as portas abrem às 7:00 pm, será a vez do Flamingo Theater, em Miami (FL).

Mais informações sobre a turnê e reservas de ingressos podem ser obtidas através do tel.: (212) 398-6464, ramal: 3201.