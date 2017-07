Suspeito de matar brasileiro é preso em Newark!!

Jusselio Dias dos Reis estava foragido numa residência no bairro do Ironbound

O indivíduo procurado pelo homicídio ocorrido na cidade de Milford (MA), na madrugada de domingo (16), foi capturado em Newark na segunda-feira (17). Jusselio Dias dos Reis, de 42 anos, foi detido sob a acusação de assassinato, segundo a Polícia Estadual de New Jersey. As autoridades alegam que ele é procurado por “supostamente ter esfaqueado um indivíduo (Carlos Drummond), conhecido na comunidade como “Coxinha”, até a morte em Milford, Massachusetts, em 16 de julho”.

Reis, popularmente conhecido pelo apelido de “Piquete”, teria entrado clandestinamente nos Estados Unidos, informou o Departamento de Segurança Nacional (DHS) à Promotoria Pública Distrital de Worcester, na segunda-feira (17).

A Promotoria recebeu o mandado de prisão em nome do brasileiro por agressão com agravantes e ataque com arma perigosa depois que Drummond foi encontrado morto no interior de um apartamento, na 42 North Bow, em Milford (MA), no domingo (16).

. Escondido em Newark:

Detetives da Unidade de Busca a Fugitivos da Polícia Estadual de New Jersey foram contatados pela Polícia Estadual de Massachusetts e informados que Reis poderia estar foragido no Estado Jardim. Os investigadores descobriram que ele estava em uma residência em Newark, informaram as autoridades. Membros da Unidade de Busca a Fugitivos, com a ajuda da Vigilância Eletrônica da Polícia Estadual de New Jersey, Supressão ao Crime Norte e unidades K-9, foram a 22 Vincent St., no bairro do Ironbound, em Newark, e prenderam o brasileiros sem maiores incidentes.

Jusselio foi levado à Penitenciária do Condado de Mercer, informou a Polícia Estadual de New Jersey, e ele deve ser retornado a Massachusetts para julgamento.