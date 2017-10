Três brasileiros escapam de massacre em Las Vegas

Nicholas Micaloski e Delio Rocha Melo estavam nas proximidades durante o tiroteio que deixou 58 mortos

Por motivos diferentes, o curitibano Nicholas Micaloski, de 24 anos, e o mineiro Delio Rocha Melo escaparam do atentado ocorrido durante um show em Las Vegas, Nevada, que deixou 58 mortos e mais de 500 feridos, alguns deles gravemente. Nicholas tentou adquirir o ingresso no dia do espetáculo, domingo (1), entretanto, as entradas estavam esgotadas. Já Delio e a esposa, hospedados no Palazzo Hotel, tinham decidido assistir ao show, mas mudaram de ideia e foram à apresentação em homenagem a Michael Jackson (ONE) produzida pelo Cirque de Soleil, no Hotel Mandalay Bay. O atirador, Stephen Craig Paddock, responsável pelo massacre, estava hospedado no mesmo hotel do show.

O atirador fez os disparos do 32º andar do hotel em direção à multidão que assistia ao show do cantor country Jason Aldean. O artista não sofreu ferimentos. A apresentação no hotel Mandalay Bay foi interrompida sob alegações de que haviam ocorrido problemas no casino. As pessoas foram mantidas no teatro das 9 horas da noite às 4 horas da madrugada. Segundo Melo, muitas delas entraram em pânico e passaram mal. Paddock, de 64 anos, foi encontrado morto no quarto de onde realizou o disparo, após cometer suicídio. Ele teria agido sozinho.

O brasileiro relatou que, após o massacre, nunca tinha visto tantas viaturas de polícia. As autoridades fecharam um grande trecho do Boulevard Las Vegas, uma das principais vias de acesso à cidade. A avenida é conhecida internacionalmente pela fila de hotéis e cassinos ao longo dela que atraem visitantes de todas as partes dos EUA e do mundo.

Micaloski tomou conhecimento do ataque quando estava há 20 minutos a pé do Mandala Bay e, na ocasião, circulavam relatos de que poderiam existir outros atiradores na área. Na companhia de policiais e paramédicos, o brasileiro buscou refúgio atrás de um muro. Caso os ingressos não estivessem sido esgotados, Nicholas estaria entre a multidão no show. O cantor Jason, que estava no palco, correu para o camarim assim que ouviu os disparos.

Depois de passado o susto, Micaloski caminhou de volta ao hotel onde estava hospedado, após os policiais darem instruções sobre como sair dali. Segundo ele, a atmosfera era de um filme de Hollywood. Mesmo com o ocorrido, o brasileiro, que tem viagem de volta marcada para o domingo (8), disse que não alterará seus planos.

. Autoridades tentam descobrir o motivo:

A polícia norte-americana ainda tenta descobrir os motivos que levaram o atirador a planejar e cometer o massacre. “Eu não consigo entrar na mente de um psicopata”, comentou o Xerife Joseph Lombardo. A Prefeita Carolyn Goodman descreveu Paddock como “um lunático maluco e repleto de ódio”.

Entre as vítimas fatais está Sandra Casey, professora especializada em educação especial em Manhattan Beach (CA), informou a Manhattan Beach Unified School District. “Nós perdemos uma professora espetacular que dedicou a vida dela a ajudar alguns de nossos alunos mais necessitados”, disse a presidente do Conselho Escolar, Jennifer Cochran.

Sonny Melton também foi identificado entre as vítimas fatais. O Henry County Medical Center em Paris, Tennessee, disse que ele trabalhava como enfermeiro registrado. A esposa dele sobreviveu ao massacre.

A polícia não tinha registros do atirador antes do ataque, informou o Xerife Lombardo. “Eu não sei como isso poderia ter sido evitado”, comentou.