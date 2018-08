Trio Parada Dura, Marco Brasil, Jonathan e Clayton & Romário agitarão o Rodeio

Prefeitura de Newark emitiu licença para venda de bebidas alcoólicas no evento brasileiro

A contagem regressiva já começou! Neste sábado (25) e domingo (26), será realizado o 1º Rodeio 2018, organizado pelo Circuito Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. Os portões serão abertos no sábado (25), à 1 hora da tarde, e no domingo, ao meio-dia. O evento terá como locutor oficial Marco Brasil e o palco contará com a presença da dupla Clayton & Romário, O Baile do Jon Jon e o famoso Trio Parada Dura, que se apresentará nos 2 dias. As atrações locais serão os DJs Bebel Viana e Júnior C. e André Neves & Banda.

. Novidades:

Entre outras novidades, está o boi de acrílico da raça Nelore que Wendel Correia, proprietário do Delícias de Minas, encomendou no Brasil e trouxe para os EUA para a festa do Réveillon 2018. O “boi” circulará por Newark e cidades vizinhas, como Elizabeth, Passaic, Union, Harrison, Hillside, entre outras, para divulgar o evento e as pessoas poderão tirar fotos e saber mais sobre o evento, que prometer agitar o Ironbound no final desse verão. Esta é uma grande oportunidade para os fãs se divertirem e aqueles que nunca estiveram num rodeio conhecerem este tipo de evento bastante popular nas regiões rurais do Brasil.

“A expectativa é de casa cheia. O telefone não para de tocar”, disse Correia por telefone à equipe do BV, na segunda-feira (20). “Na quinta-feira (23), haverá (no restaurante Delícias de Minas) um coquetel de imprensa com a presença dos artistas. A expectativa é a melhor possível, principalmente, com relação às pessoas que gostam de rodeio”.

. “Loura” gelada:

O evento tem como patrocinadores oficiais as marcas de cerveja Corona e Budweiser, mas outras marcas também serão comercializadas. Duas semanas antes do Rodeio 2018, o Departamento de Controle de Bebidas Alcóolicas (ABC) liberou a licença para a venda de bebidas alcóolicas no local. Esta é uma boa notícia para aqueles que não dispensam uma cervejinha gelada, especialmente no calor do verão.

. Vindos diretamente do Brasil:

O Trio Parada Dura, após figurar nas paradas de sucesso com várias canções, o grupo estourou em todo Brasil no ano de 1985 com a música “As Andorinhas”. A dupla Clayton & Romário, naturais de Goiás, começou pôs os pés nas estradas bastante cedo. Todo esse aprendizado foi muito produtivo quando voltaram ao Brasil, após uma temporada na Espanha, e foram direto para o Espírito Santo. E foi na “praia dos mineiros” que o destino dos dois começou a ganhar vida. Atraídos por Minas Gerais, a dupla criou raízes em Belo Horizonte, se fixaram até hoje. Marco Brasil, o mais respeitado e renomado locutor de rodeios do país, possui uma história consagrada no cenário nacional. Divisor de águas no rodeio brasileiro, o locutor é dono de números, marcas e feitos até hoje inimitáveis na história da locução, e em 2017 presenteou seu público com muitas novidades. O “príncipe do Funk” Jonathan Costa carrega o funk no sobrenome. Filho de Verônica Costa e Rômulo Costa, fundadores do movimento funk carioca, carrega o funk na veia desde o seu nascimento, quando sua mãe saiu direto de um baile para maternidade. Usando o legado dos pais não só para a vida, mas também para o seu trabalho, Jonathan Costa é exemplo de simplicidade e perseverança e com certeza não pretende parar por aí.

. Localização e ingressos:

O Rodeio 2018 acontecerá na 36 Clover Street, na esquina com a Merchant Street, no centro do bairro do Ironbound. Os ingressos custam US$ 59 no sábado (25), US$ 49 no domingo (26) e US$ 90 para os 2 dias. Já o ingresso para o “Camarote Absolut”, com direito à cerveja, vodca, uísque e refrigerante, custa US$ 180 no sábado (25) e US$ 250 os 2 dias. Crianças até 5 anos de idade não pagam. Os ingressos podem ser adquiridos online através do website: www.eventbrite.com ou podem ser adquiridos no próprio restaurante Delícias de Minas, na 168 McWhoter St., em Newark. Informações: (973) 589-1920.