Trump ameaça fechar permanentemente a fronteira com o México

Patrulheiros atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra uma multidão que tentava derrubar uma cerca que divide os EUA do México

“O México deveria enviar os imigrantes portando bandeiras, muitos deles são criminosos frios, de volta para os países deles. Seja de avião, de ônibus, de qualquer forma que vocês queiram, mas eles não estão entrando nos EUA”, postou o Presidente Donald Trump no Twitter. “Nós fecharemos permanentemente a fronteira, caso isso seja necessário. Congresso, libere a verba para o MURO!” acrescentou.

A ameaça mais recente de Trump de fechar a fronteira sul do país foi feita um dia depois que agentes da Patrulha da Fronteira (BP) atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra uma multidão de imigrantes centro-americanos que tentava derrubar uma cerca que divide os EUA do México. O incidente ocorreu no posto de entrada em San Ysidro, o qual liga San Diego (CA) a Tijuana, México.

As autoridades fecharam temporariamente o posto de entrada “para garantir a segurança pública” depois que alguns imigrantes atiraram “projéteis” contra os patrulheiros, enquanto tentavam derrubar a cerca, segundo comunicado.

“Agentes da Patrulha da Fronteira atiraram gás lacrimogêneo para dispersar o grupo devido ao risco da segurança dos agentes”, informou o BP no Twitter.

No domingo (25), o México prometeu aumentar a segurança ao longo da fronteira e o ministro do interior do país disse que deportaria sumariamente aqueles que tentassem entrar “violentamente” nos EUA através de Tijuana. Mais de 30 imigrantes foram detidos por perturbarem a paz, entre outras acusações, depois da cena caótica no domingo.

A secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, disse que as autoridades americanas continuarão a ter presença “robusta” ao longo da fronteira sudoeste e que todos aqueles que destruírem propriedade federal ou viole a soberania americana será acionado judicialmente.

“O DHS não tolerará esse tipo de falta de lei e não hesitará em fechar os postos de entrada por motivo de segurança pública”, disse ela.

Mais de 5 mil imigrantes que estão acampados dentro e no entorno de um complexo esportivo em Tijuana depois de chegarem em caravanas na esperança de pedir asilo nos EUA. Ainda no domingo (25), Trump postou no Twitter a irritação dele com tais caravanas.

“Seria muito INTELIGENTE se o México parasse as caravanas muito antes de elas chegarem à fronteira no sul ou se os países de origem não deixassem eles formar (essa não é mais uma forma de eles tirarem certas pessoas dos países deles e despejarem nos EUA)”, postou o Presidente no Twitter.

“Os democratas criaram esse problema. Chega de travessias!” Acrescentou.