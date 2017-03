Trump diz que a “hora é certa” para a reforma migratória, mas quer concessões

A notícia de que o presidente apoia uma reforma ampla contrasta com as ações cada vez mais agressivas das autoridades migratórias

O Presidente Donald Trump quer aprovar uma proposta de reforma migratória que legalizaria milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos.

“A hora é certa para uma proposta migratória; contanto que haja comprometimento de ambos os lados”, disse Trump na terça-feira (28) a repórteres na Casa Branca.

O presidente está disposto a passar uma proposta de reforma migratória em seu primeiro mandato que quase permitiria a legalização de milhões de indocumentados, mas permitiria que aqueles que não possuem antecedentes criminais viver, trabalhar e pagar impostos nos EUA sem o temor da deportação, disse um membro sênior da administração atual. A possibilidade de legalização não estaria na visão de Trump para esse acordo, exceto com relação aos “Dreamers”, ou seja, jovens indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância.

A notícia de que Trump apoia uma reforma migratória ampla no sistema migratório dos EUA contrasta com as ações cada vez mais agressivas por parte das autoridades migratórias em todo o país, que sob a nova administração encontrou liberdade renovada para deportar indocumentados que não possuem antecedentes criminais. Esse critério foi barrado durante o governo do então Presidente Barack Obama.

. Deportação de milhões:

Entretanto, o novo desejo aparente de Trump de conceder a legalização para tantos imigrantes indocumentados que vivem nos EUA contrasta radicalmente da postura que ele defendeu durante sua campanha para presidente. Ele focalizou na “necessidade” da construção de um muro ao longo de toda a fronteira com o México e a deportação de todos os aproximados 11.3 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos EUA. A postura mais próxima que ele adotou com relação a legalização dos indocumentados foram seus discursos de permitir que “aqueles bons” que foram deportados reentrem nos EUA através de um processo legal e acelerado.

Os democratas no Congresso podem estar abertos para trabalharem com a nova administração numa proposta, segundo fontes. Entretanto, um forte ceticismo ainda paira sobre as verdadeiras intenções de Trump na terça-feira (28) e os legisladores demonstraram que querem ver algo mais do presidente e menos ações agressivas na imigração, antes de acreditar nele.

. Poder de negociar:

Iniciar a reforma migratória seria outra tarefa legislativa massiva, somando-se aos planos ambiciosos de Trump de desativar e substituir o programa de saúde Obamacare e aprovar um pacote de reformas tributárias. A reforma migratória seria um dos maiores testes na capacidade de articulação política de Trump; um talento que ele vangloriou-se diariamente durante os comícios de campanha. Apoiar a possibilidade de legalização de milhões de indocumentados abalaria sua base de simpatizantes, pois muitos deles lotaram os comícios de Trump justamente devido à sua posição radical e controversa com relação à imigração.

Entretanto, um membro da administração Trump disse que o presidente não vê a proposta como algo que necessariamente abale a sua base de simpatizantes, frisando que deveria haver “o comprometimento de ambos os lados”.

“Tem que haver uma negociação”, disse o membro, argumentando que a proposta teoricamente poderia satisfazer tanto a “extrema direita” quanto a “extrema esquerda”, além de ser uma negociação na qual o presidente acredita poder atuar com sucesso como intermediador, acrescentou.

. A dúvida persiste:

Ainda assim, ainda paira o ceticismo legítimo se a Casa Branca está sendo genuína. “É simplesmente difícil acreditar nesse presidente”, disse um membro dos democratas. “Ele diz uma coisa em uma sala para um grupo de pessoas e no dia seguinte ele faz o oposto”.

O Líder da Minoria no Senado, Chuck Schumer, disse que Trump ainda tem que trabalhar para conquistar a confiança dos democratas. “Ele tem muita coisa para desfazer. A comunidade imigrante está com toda razão do que o Presidente Trump tem feito. Os decretos de lei assinados por ele vão muito além do que qualquer um propôs. As pessoas estão temerosas. Isso nos prejudicará economicamente. A administração não parece saber o que está fazendo. Eles simplesmente apresentam essas propostas que soam bem, mas não têm a capacidade de implantá-las”, disse ele.