Trump Jr. compara imigrantes indocumentados a animais de zoo

A comparação polêmica no Instagram, em alusão à construção do muro na divisa entre os EUA e México, gerou ultraje e críticas

Na noite de terça-feira (8), Donald Trump Jr. comparou o muro proposto pelo pai dele ao longo da fronteira com o México às cercas de um zoológico. O comentário provocou ultraje nas redes sociais por partes de internautas que pensaram que ele comparava os imigrantes indocumentados e que buscam asilo a animais de zoológico.

“Você sabe porque você pode aproveitar um dia no zoológico?” Pergunta a postagem do Presidente dos EUA no Instagram; que foi deletada. “Porque cercas funcionam”.

O diretor do programa de TV Seinfeld, Larry Charles, postou no Twitter que o filho mais velho de Trump é “tão cego pela própria arrogância que ele não consegue ver que uma vez que o @realDonaldTrump fracassar, ele não será nada mais a não ser um condenado cumprindo pena por traição à pátria, numa jaula, atrás de um muro”.

Emily Jane Fox, da revista Vanity Fair, postou: “Imigrantes são animais enjaulados, vindo do Primeiro Filho”.

Um porta-voz de Trump Jr. disse ao site de notícias The Hill que a postagem no Twitter enfatizava o perigo e violência relacionados à falta de segurança em fronteiras e que quaisquer outras insinuações desvirtuavam do “ponto de vista de Don que as cercas representam segurança”.

Em 2016, Trump Jr. provou ultraje de críticos quando ele usou o Twitter para comparar os refugiados sírios à uma tigela com doces envenenados. A postagem mais recente ocorreu pouco depois que Trump declarou no salão oval da Casa Branca, na noite de terça-feira (8), que os EUA enfrentava uma “crise” na fronteira sul do país envolvendo os imigrantes indocumentados. No discurso dele, Trump propôs a instalação de placas de aço para proteger a fronteira.

A postagem mais recente de Trump Jr. no Instagram resultou na seguinte resposta, também na mesma rede social: “Na verdade, eu não posso aproveitar um dia no zoológico no momento. O Zoológico Nacional está atualmente fechado devido ao #TrumpShutdown”.

Trump Jr. já havia feito analogias controversas nas redes sociais no passado, quando comparou os refugiados sírios à uma tigela de doces envenenados. Entre outras postagens polêmicas, estão fotos de animais selvagens mortos por ele durante caçadas na África.