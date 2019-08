Trump não gosta de indocumentados, mas usou trabalhadores ilegais

Durante anos, os quadros de funcionários incluíram trabalhadores que entraram ilegalmente nos EUA

Durante quase duas décadas, a Trump Organization contou com uma equipe itinerante de funcionários latino-americanos para construir fontes e cachoeiras, calçadas e paredes de pedra na adega da empresa e em seus campos de golfe de Nova York à Flórida.

Outros funcionários do Trump Club ficaram tão impressionados com os trabalhadores, que efetuaram trabalhos árduos com pedras pesadas, que os apelidaram de “Los Picapiedras”, em espanhol para os personagens do desenho animado “Os Flintstones”.

Durante anos, os quadros de funcionários incluíram trabalhadores que entraram ilegalmente nos EUA, segundo dois ex-funcionários da empresa. Outro funcionário, ainda na empresa, afirmou que esse fato permanece até hoje.

O presidente Trump “não quer pessoas sem documentos no país”, disse um trabalhador, Jorge Castro, um imigrante equatoriano de 55 anos, indocumentado, que deixou a empresa em abril depois de nove anos. “Mas em suas propriedades, ele ainda as tem.”

Castro disse que trabalhou em sete propriedades de Trump, mais recentemente no Clube de Golfe Trump, no norte da Virgínia. Ele forneceu ao jornal The Washington Post holerites de vários anos emitidos pela construtora Trump, a Mobile Payroll Construction LLC, bem como fotos dele e seus colegas em cursos e mensagens de texto trocadas com seu chefe, incluindo uma em janeiro despachando-o para “Bedminster”, o campo de golfe de Trump em New Jersey.

Outro imigrante que trabalhava para a equipe de construção de Trump, Edmundo Morocho, disse que um supervisor de Trump disse-lhe para comprar documentos de identidade falsos em uma esquina de Nova York. Ele disse que uma vez se escondeu nos bosques de um campo de golfe Trump para evitar ser visto por funcionários dos sindicatos.

As práticas de contratação da pouco conhecida unidade de negócios Trump são o exemplo mais recente do abismo entre a retórica cínica do Presidente sobre os imigrantes e a dependência antiga de sua empresa em relação aos trabalhadores que cruzam clandestinamente a fronteira. E isso levanta questões sobre o quanto a Organização Trump cumpriu sua promessa de examinar mais cuidadosamente o status legal de seus trabalhadores; mesmo quando o governo Trump realizou uma operação que resultou na prisão de 680 trabalhadores no Mississippi, semana passada.

Em janeiro, Eric Trump, um dos filhos do presidente e um dos principais executivos da Trump Organization, disse ao The Post que a empresa estava “fazendo um grande esforço para identificar qualquer funcionário que fornecesse documentos falsos e fraudulentos para obter ilegalmente emprego”. Conforme ele, esses indivíduos seriam imediatamente demitidos.

Eric também disse que a empresa estava instituindo o E-Verify, um programa federal voluntário que permite aos empregadores verificar a elegibilidade de novos contratados, “em todas as nossas propriedades o mais rápido possível”. Além disso, a empresa começou a verificar o status migratório em todos seus campos de golfe, demitindo pelo menos 18.