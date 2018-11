Trump negará asilo aos imigrantes que cruzarem clandestinamente a fronteira

O decreto de lei não é retroativo, portanto, não inclui os pedidos de asilo anteriores

Na quinta-feira (8), a administração Trump anunciou que os imigrantes que tentam cruzar clandestinamente a fronteira entre os EUA e México não serão elegíveis para solicitar asilo, em decorrência de uma nova diretriz que visa combater pedidos “sem mérito”. A determinação, que impede os imigrantes de solicitarem asilo se eles não se apresentarem a um posto da Alfândega na fronteira, é a tentativa mais recente da Casa Branca para lidar a onda migratória oriunda da América Central de países como Guatemala, Honduras e El Salvador.

Na quarta-feira (7), o Presidente Donald Trump anunciou que assinaria o decreto de lei na sexta-feira (9) utilizando o mesmo poder executivo que usou para impedir a entrada nos EUA de cidadãos naturais de determinados países muçulmanos. Na ocasião, a ordem executiva foi suspensa por um tribunal federal, mas reinstaurada pela Corte Suprema.

“Consistente com as nossas leis migratórias, o Presidente possui a autoridade ampla de suspender ou restringir a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, caso ele determine que seja do interesse nacional fazê-lo”, disse o procurador geral de justiça interino, Matt Whitaker, e a secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen. “O nosso sistema de asilo está sobrecarregado com casos demais sem mérito apresentados por estrangeiros que esgotam os nossos recursos, impedindo que nós concedamos asilo àqueles que realmente merecem. Hoje, nós utilizamos a autoridade concedida a nós pelo Congresso para barrar os estrangeiros que violarem a suspensão presidencial de entrada ou outras restrições referentes à elegibilidade para asilo”.

O pronunciamento é a ação mais recente da postura austera de Trump com relação à imigração através de decretos de lei e ordens executivas, desviando-se do Congresso. Entretanto, grande parte dessas ações tem sido barrada por ações judiciais e, no caso da separação de famílias ocorrida no início de 2018, resultou em ultraje global que fez com que o Presidente voltasse atrás e a cancelasse.

Membros da administração atual disseram que a Casa Branca espera que o fato de os solicitantes de asilo serem “canalizados” aos postos da Alfândega permita que os casos sejam processados mais rapidamente. As autoridades não informaram onde os candidatos a asilo seriam abrigados se comparecerem aos postos de entrada em grandes números. Eles detalharam que a ordem executiva não é retroativa, portanto, cobre somente casos futuros.

Os imigrantes que cruzam clandestinamente a fronteira são geralmente detidos, então, eles solicitam asilo ou alguma forma de proteção. Nos últimos anos, os pedidos dispararam e atualmente o acúmulo já atingiu mais de 800 mil casos nos tribunais de imigração. Geralmente, somente 20% dos pedidos são aprovados. Conforme o DHS, desde 2013, aumentou mais de 2 mil por cento o número de imigrantes que alegam ter “medo legítimo” de perseguição, caso retornem aos seus países de origem. Em 2017, os EUA receberam mais de 330 mil pedidos de asilo, ou seja, quase o dobro do número de 2 anos anteriores, ultrapassando a Alemanha como o índice mais alto do mundo. Na quinta-feira (8), um dos membros da administração disse que a maioria dos casos “não possui mérito”.