Tubarão mata brasileiro em praia de Massachusetts

Arthur Médici foi atacado em Newcomb Hollow Beach em Wellfeet e morreu logo após ter dado entrada no hospital

No sábado (15), o estudante de engenharia Arthur Médici, de 26 anos, morador em Revere (MA), foi fatalmente atacado por um tubarão numa praia em Cape Cod (MA). Ele estava sobre uma prancha em Newcomb Hollow Beach em Wellfeet e morreu logo após ter dado entrada no hospital. O brasileiro foi a primeira vítima fatal atacada por um tubarão há mais de 80 anos e a segundo em Cape Cod nesse verão.

A praia foi mantida fechada no domingo (16) e flores foram colocadas ao pé de uma placa com os dizeres: “Proibido nadar e surfar até aviso posterior”, embora algumas pessoas estivessem na água.

Um tubarão foi visto a várias milhas ao sul de Wellfeet no domingo (16), segundo o Atlantic White Shark Conservancy.

Arthur era aluno de engenharia no Bunker Hill Community College em Boston, divulgou a escola. A escola não detalhou porque ele não estava matriculado nesse semestre e ofereceu condolências à família e amigos do brasileiro. Ele imigrou para os EUA há 6 anos para cursar a faculdade, amigos disseram ao canal WCVB-TV.

. Campanha beneficente:

Ainda no domingo (16), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/arthur-medicis-funeral, cujo objetivo é arrecadar US$ 25 mil para as despesas com velório e funeral de Arthur Médici. Até a manhã de segunda-feira (17) haviam sido arrecadados US$ 27.021. O corpo será trasladado ao Brasil para sepultamento.

“O Arthur era um homem jovem e feliz”, diz a postagem no GoFundMe.com. “Ele amava a vida, era membro ativo numa igreja cristã, dedicando a vida dele ao Senhor. Ele adorava escalar, andar de bicicleta e outros vários esportes. Ele estava sempre alegre e disposto a ajudar os outros, chegando a alimentar os sem-teto. Ele estava noivo de uma estudante de medicina inteligente, generosa e com um futuro brilhante. As nossas vidas não serão mais as mesmas sem ele. O riso dele preenchia a nossa casa e todos nós sentiremos muita saudade”.

Além disso, amigos deixaram muitas mensagens de carinho e pesar na página de Arthur no Facebook. Ele trabalhou no restaurante Capital Grill em Burlington, na região metropolitana de Boston, e saiu do emprego há mais de 1 ano, disse Rich Jeffers, posta-voz do estabelecimento.

“Como todos, nós estamos tristes e chocados”, comentou Rich. “É simplesmente terrível”.

“Filho… Você me deixou! Estou sem chão e sem vontade de viver. Agora nada tem significado para mim, pois esse Deus me tirou a razão do meu viver e minhas lágrimas estão secando. Estava lutando para te dar tudo e agora…. para quem vai ficar o que estava guardando para você? Não tenho vontade mais da vida, pois nada mais faz sentido… Eu te amo por toda a eternidade!”, postou Itamar Medici no Facebook.

Médici foi atacado aproximadamente ao meio-dia quando ele e um amigo estavam sobre pranchas. O amigo o levou até à areia e pessoas na praia tentaram massagens cardíacas e aplicaram um torniquete. Ele foi transportado ao Cape Cod Hospital em Hyannis, onde faleceu.

Em 15 de agosto, um nova-iorquino de 61 anos foi ferido gravemente depois de lutar contra um tubarão na praia de Truro, localizada cerca de 4 milhas (6.4 km) do ataque de sábado (15). Ele está internado num hospital em Boston.

O ataque de sábado foi o 3º fatal no mundo em 2018, tendo os outros 2 ocorrido no Brasil e Egito, segundo Gavin Naylor, diretor do Flórida Program for Shark Research e curador do Museu de História Natural da Flórida. Ainda nesse ano, ocorreram 39 ataques de tubarão no mundo, incluindo 22 nos EUA; a maioria deles na Costa Leste, detalhou Naylor.