Turista brasileiro é esfaqueado em NY

Marcus Martins Machado tirava fotografias em frente ao Trump International Hotel

Na tarde de domingo (3), um turista brasileiro foi esfaqueado no abdômen em Columbus Circus, no coração de Manhattan (NY). O incidente aconteceu aproximadamente às 1:30 pm quando Marcus Martins Machado, de 23 anos, esperava com suas bagagens na calçada em frente ao Trump International Hotel, nas proximidades do Central Park. O agressor foi um morador de rua e sem motivos aparentes. Ele foi levado para o hospital local onde se recupera do ferimento.

“Eu estou tão nervoso e triste com esse incidente”, disse Machado, que tirava fotografias quando o indivíduo golpeou o abdômen dele.

“Eu tinha chegado há poucas horas nos Estados Unidos. Essa situação é muito triste para mim”, acrescentou.

A vítima, que está internado no Weill Cornell Medical Center foi submetido à cirurgia e não sabe quando poderá deixar o país para a visita planejada à Roma, Itália.

“Eu tenho que fazer uma pequena cirurgia”, comentou. “Eu tenho muita coisa para fazer no meu Mestrado em Direito na Europa e estou nesse hospital sem uma data exata para voltar para casa”.

O Departamento de Polícia ainda procura o agressor, cujas testemunhas disseram parecer ser um morador de rua.