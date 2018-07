Usuários ainda podem ser presos por fumar maconha em NJ

O Procurador Geral de Justiça pediu a suspensão temporária dos casos nos tribunais, mas a polícia ainda tem a obrigação de fazer cumprir as leis atuais

Casos judiciais envolvendo a posse e consumo de maconha estão sendo mantidos suspensos por tempo indeterminado no Estado Jardim; enquanto os legisladores se preparam para continuar o debate sobre a legalização da maconha no final desse verão. Na terça-feira (24), o Procurador Geral de Justiça de New Jersey, Gubrir Grewal, enviou uma carta aos promotores públicos municipais e dos condados pedindo-lhes que suspendam temporariamente todos os casos relacionados à maconha pendentes nos tribunais municipais até que ele possa prover novas diretrizes. Entretanto, enquanto isso, o que significa para os residentes em New Jersey?

. Eu ainda posso ser preso por consumo e posse de maconha?

A diretriz da Procuradoria Geral se aplica aos promotores públicos e não à força policial. Sim, você ainda pode ser preso.

. Eu tenho uma audiência relacionada à maconha em agosto. Ainda devo comparecer?

Todos os réus envolvidos em casos relacionados à maconha devem comparecer às audiências nos tribunais. O Procurador Geral de Justiça pediu os promotores públicos para suspenderem temporariamente os casos, mas tal decisão depende dos juízes.

. Isso afeta a posse ou distribuição?

Uma vez que a maconha é substância controlada, a maioria dos casos de distribuição será ouvida na Corte Superior, portanto, não afetada pelo pedido de suspensão temporária.

. Quanto tempo durará a suspensão dos casos?

Grewal pediu que os casos judiciais fossem suspensos pelo menos até 4 de setembro.

. Quantas pessoas são presas por posse e consumo de maconha em NJ?

O Estado Jardim tem prendido mais pessoas que quase todos os estados, segundo a Polícia Estadual. Em 2016, mais de 32 mil pessoas foram detidas. Somente Nova York e Texas, com populações muito maiores prenderam mais pessoas por posse da droga.

. O que as pessoas dizem sobre a legalização?

A American Civil Liberties Union of New Jersey (ACLU-NJ), entre outras ONGs favoráveis à legalização da droga, eligiaram a decisão de Grewal de suspender temporariamente os casos judiciais.