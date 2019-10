Veja onde os indocumentados estão mais propensos a serem presos pelo ICE

Norte do Texas e Dallas lideram prisões de indocumentados pelo ICE

Nos últimos anos, mais imigrantes na região norte do Texas tem sido detidos por agentes federais de imigração do que qualquer outra região nos EUA. No ano fiscal de 2015, oficiais do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) prenderam cerca de 8 mil pessoas na região, que cobre metade do estado e Oklahoma. No último ano fiscal, o número mais que duplicou e atingiu 17.600. Nos primeiros 6 meses do ano fiscal, o ICE deteve cerca de 8.300 pessoas, informou o órgão.

Alguns especialistas especulam que a força relativa da economia e o mercado de trabalho forte estão atraindo mais imigrantes para a região, consequentemente, elevando o número de prisões. Entretanto, outros defendem que o aumento nas detenções deve-se ao endurecimento no cumprimento das leis migratórias e a Califórnia tem liderado na limitação da cooperação com as autoridades federais.

As autoridades de segurança no norte do Texas simplesmente estão favoráveis ao cumprimento das leis de imigração que em outras partes do estado, disse Randy Chapps, diretor do Migration Policy Institute, em Washington-DC.

“Eles (agentes do ICE) contam com a participação bastante entusiástica por parte das autoridades de segurança locais”, comentou Chapps, que estuda as prisões e deportações durante as administrações de Donald Trump, Barack Obama, George Bush e Bill Clinton.

No escritório do ICE em Dallas (TX), Marc J. Moore, diretor da jurisdição, concordou que a cooperação das autoridades locais aumentou os índices de detenções nessa região do Texas. “O norte do Texas realmente foi abençoado com a grande colaboração por parte das agências de segurança locais”, comentou.

Aproximadamente, 70% das prisões efetuadas pelo ICE ocorreram depois que o órgão federal foi notificado pelas penitenciárias estaduais, detalhou Matthew Albence, diretor do ICE, em setembro.

Conforme a “Lei das Cidades-Santuário”, aprovada como Proposta 4 pela Legislatura em 2017, todas as penitenciárias têm que cooperar com os pedidos de detenção. Ignorar intencionalmente os pedidos pode sujeitar o carcereiro ou autoridade à penalidades civis que incluem multa de menos de US$ 1 mil na primeira negativa e não menos de US$ 25 mil para cada penalidade posterior. Tal lei também abrange “entidades locais”.

A lei, também conhecida como “mostre-me seus papéis”, está sendo processada judicialmente em tribunais pelo Mexican American Legal Defense & Educational Fund, mas 3 emendas principais enquanto o caso tramita nas Cortes.

“A minha sensação geral das coisas é que a maioria das penitenciárias dos condados está acatando as ordens de detenção”, disse Nina Perales, vice-presidente da MALDEF. “Agora, elas são obrigadas a acatar”.

No Texas, conforme a nova lei, os policiais locais também podem perguntar o status migratório das pessoas detidas, embora isso não seja obrigatório. Moore elogiou o Condado de Dallas pelo acesso concedido aos funcionários do ICE. O limite da Penitenciária do Condado de Dallas é de 7.100 pessoas, tornando-a uma das maiores dos EUA.

“Nós certamente não estamos impedidos lá de trabalhar com o departamento do xerife a identificar indivíduos que possuem antecedentes criminais ou acusações pendentes”, disse ele.

O mesmo não ocorre em algumas partes do país. A Califórnia possui a maior população indocumentada nos EUA e aprovou uma lei que proíbe a colaboração das autoridades locais com os agentes do ICE; a não ser que o imigrante seja acusado de um crime grave.