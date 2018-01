Washington não exigirá “local de nascimento” em carteira

DMV compartilhava essa informação e fotos de motoristas com agentes do ICE

Os formulários de aplicação para a carteira de motorista no estado de Washington não perguntarão mais o local de nascimento dos candidatos. Uma regra emergencial de 120 dias entrou em vigor enquanto as autoridades buscam uma modificação permanente da lei estadual atual. A decisão foi tomada em caráter de emergência depois da revelação que o Departamento Estadual de Veículos Auto Motores (DMV) estaria compartilhando essa informação com o Departamento de Imigração (ICE), postou no Twitter o canal de TV local KIRO 7.

A regra temporária visa suspender imediatamente o arquivo de informações não exigidas pelo Estado ou estatuto federal, conforme as autoridades; a qual entrou em vigor na sexta-feira (26).

“O DOL (Departamento de Carteiras de Motorista) está agindo dessa forma para proteger informações pessoais que possam ser utilizadas para descobrir o status migratório e apoiar a intenção da Ordem executiva 17-01 do Governador Inslee; reafirmando o compromisso de Washington com a tolerância, diversidade e inclusão”, informou o comunicado.

As autoridades responsáveis pelo licenciamento em Washington informaram no início de janeiro que o departamento compartilhava regularmente fotografias e aplicações para a carteira de motorista a pedido do ICE. A prática foi denunciada pelo jornal Seattle Times e pode ser usada para ajudar a prender e deportar pessoas.

O comunicado não informou se a aplicação continuará a detalhar a forma de identificação que a pessoa usou para obter a carteira de motorista como, por exemplo, um passaporte. Esses documentos podem incluir passaportes estrangeiros, sinalizando que alguém esteja em situação migratória irregular no país.