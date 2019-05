Abóbora com grão de bico e leite de coco

Esse é um prato prático e completo!

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola média cortada em cubinho

2 dentes de alho picado ou amassado

2 colheres (chá) de gengibre fresco picado

1 colher (sopa) de curry em pó

500 a 600g de abóbora sem casca e sem sementes, cortada em cubos de aproximadamente 2,0 cm

1 ½ a 2 xícaras de grão de bico cozido al dente e escorrido (veja a dica)

½ xícara (125 ml) de caldo de galinha ou água

200 a 250 ml de leite de coco (uso leite de coco light)

½ pimentão pequeno, vermelho cortado em pedaços graúdos

1 tomate médio, maduro e firme, cortado em pedaços graúdos

Sal e pimenta do reino a gosto

Cheiro verde a gosto para decorar (uso folhas de coentro)

Modo de Preparo

Em um frigideira alta ou panela grande, sobre fogo moderado, aqueça o óleo, acrescente a cebola, o alho, o gengibre e refogue até dourar. Junte o curry e refogue ligeiramente. Adicione a abóbora, o grão de bico, o caldo ou a água, o leite de coco e misture. Deixe ferver por 1 a 2 minutos. Abaixe o fogo e deixe cozinhar com a panela destampada, sem mexer, por 5 a 6 minutos. Adicione o pimentão e o tomate. Tempere com o sal e a pimenta. Deixe cozinhar por mais 4 a 5 minutos ou até a abóbora ficar macia, sem se desmanchar. Retire do fogo, decore gosto e sirva.

Rendimento: 4 porções

Sugestão: Esse é um prato de rápido preparo, e o tempo de cozimento indicado na receita pode variar de acordo com a qualidade da abóbora e o tamanho dos cubos cortados. Portanto, fique de olho para que a abóbora não cozinhe demais.

Dica: Cozinhe o grão de bico de acordo com as instruções da embalagem, lembrando que ele deve ficar al dente. Usando grão de bico em lata, lave-o sob água corrente, antes do preparo.