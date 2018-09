Almôndegas assadas

Essas almôndegas são temperadas com alho, páprica, orégano seco e queijo parmesão. Elas são saborosas, nutritivas e práticas; podem ser servidas com legumes aferventados, purê de batata, ou com massa integral e molho de tomate.

Ingredientes

500 a 550 g de peito de frango ou peito de peru moído

3 dentes de alho amassados

1 ½ colher (chá) de páprica picante

1 colher (chá) de orégano seco

2 a 3 colheres (sopa) de salsinha picada

6 fatias de pão de forma fresco (uso integral), sem a casca, bem picado ou triturado

4 a 6 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 clara levemente batida

1 colher (sopa) de azeite de oliva (opcional)

2 a 3 colheres (sopa) de leite de soja ou leite integral

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 375°F (190°C). Unte levemente com óleo 24 forminhas de mini muffins ou 1 assadeira grande.

Em uma tigela grande, coloque a carne de frango moída, o alho, a páprica, o orégano e a salsinha; misture até os temperos ficarem bem incorporados à carne. Acrescente o pão, o queijo, a clara, o azeite, caso esteja usando, e o leite. Tempere com o sal e a pimenta. Misture e forme bolinhas com aproximadamente 3 cm. Distribua nas forminhas, ou na assadeira – deixe um espaço de 2 cm entre elas. Leve para assar por 10 a 12 minutos, virando as almôndegas uma vez. Retire do forno e sirva.

Rendimento: 24 unidades

Sugestão: Caso não vá servir as almôndegas com molho de tomate, pincele a superfície de cada uma delas com uma mistura de ketchup, suco de limão ou molho de soja. Em seguida, leve-as para assar.

Dica: As fatias de pão podem ser trituradas no processador ou liquidificador. Modele as almôndegas no tamanho que desejar, tendo em mente que elas encolherão um pouco durante o cozimento.