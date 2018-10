Abóbora assada com vinagre balsâmico

O sucesso desse prato está na escolha da abóbora, que deve ser madura, firme e saborosa. Usei abóbora kabocha/cabotiá ou abóbora japonesa, média. Aproveite as sementes para fazer um delicioso petisco.

Ingredientes

1 abóbora média (850 a 950 g) com casca e sem sementes, cortada em 4 a 6 fatias (veja a dica)

3 dentes de alho amassados ou picados

1 colher (sopa) de vinagre balsâmico

1 colher (chá) de açúcar (uso mascavo)

1 pitada de pimenta vermelha em flocos do tipo calabresa (opcional) mas é muito bom

½ colher (chá) de ervas secas (alecrim, tomilho, manjericão)

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída na hora

Cebolinha em rodelas ou salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Reserve um refratário com tamanho suficiente para acomodar as fatias de abóbora. Preaqueça o forno a 350°F(180°C). Em uma tigelinha, coloque juntos o alho, o vinagre, o açúcar, a pimenta vermelha, caso esteja usando, as ervas secas e o azeite e misture bem. Deixe de lado.

Distribua as fatias de abóbora no refratário, com a parte da casca voltada para baixo. Pincele em cada uma delas, uma porção da mistura de alho com vinagre. Tempere-as a gosto com o sal e a pimenta. Coloque ½ xícara de água no fundo do refratário e cubra-o bem com papel alumínio. Leve ao forno por 30 a 40 minutos. Cuidadosamente, remova o papel, aumente a temperatura do forno para 400°F(200°C) e deixe a abóbora assar por mais 10 a 15 minutos até as fatias ficarem macias, sem se desmancharem. Decore a gosto e sirva no próprio refratário ou em pratos individuais.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Para preparar essa receita, use qualquer tipo de abóbora de boa qualidade, com tamanho médio ou pequeno. O açúcar pode ser substituído por mel. Depois de assada a abóbora pode ser servida quente, morna ou fria. Com ela você também pode fazer sopa e purê.

Dica: Torre as sementes de abóbora em forno moderado por 5 a 7 minutos, transfira para um vidro, tempere com sal marinho e ervas secas. Depois de frias, tampe o vidro e guarde-o em lugar fresco e arejado. Use-as como aperitivos.