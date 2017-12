Barras de aveia com amendoim e chocolate

Extravagantes, delicadas, crocantes e facílimas de serem preparadas!

Ingredientes

1 xícara (170 g) de açúcar mascavo

½ xícara (125 g) de manteiga

4 colheres (sopa) de glucose de milho (light corn syrup0 – uso mel

4 colheres (sopa) de manteiga de amendoim cremosa (creamy peanut butter)

1 colher (chá) de essência de baunilha

3 ½ xícaras (170 g) de aveia in natura (Old fashioned oatmeal)

1 pacote (12 oz – 340 g) de gotas de chocolate meio-amargo (semisweet chocolate morsels)

1 xícara de butterscotch morsels (veja a sugestão)

2 colheres (sopa) de gordura vegetal hidrogenada (shortening) – uso manteiga

½ xícara (100 g) de creamy peanut butter

½ xícara (55 g) de amendoim torrado e picado grosseiramente

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Forre com papel alumínio ou impermeável, o fundo e as laterais de uma assadeira de 24 x 33 cm, deixando uma sobra de 2,0 cm de papel nas bordas. Em uma panela média, misture o açúcar, a manteiga e a glucose de milho ou mel. Leve ao fogo moderado e deixe aquecer até o açúcar se dissolver e a manteiga derreter. Retire do fogo. Adicione a manteiga de amendoim (peanut butter), a baunilha e misture; transfira para uma tigela grande e espere esfriar um pouco. Acrescente a aveia e misture delicadamente até os ingredientes se incorporarem. Despeje essa mistura na assadeira preparada; espalhe, pressionando-a levemente no fundo da assadeira, usando uma colher de pau ou espátula. Leve para assar por 18 – 20 minutos, até dourar a superfície.

Em uma panela média ou tigela refratária, coloque as gotas de chocolate, a gordura ou manteiga e leve ao fogo, em banho-maria, mexendo sempre, até derreter, sem deixar ferver. Adicione a manteiga de amendoim (peanut butter) e mexa, até obter uma mistura homogênea. Despeja-a sobre a massa assada, espalhando-a com uma espátula. Por cima, salpique o amendoim picado. Deixe esfriar por 1 hora. Cubra a assadeira e leve-a à geladeira por 3 horas ou até ficar firme. Desenforme e corte em barras de 2,5 x 10,5 cm aproximadamente.

Rendimento: 24 barras

Sugestão: Essa receita está no livro Christmas with Southern Living 2007, que ganhei no Natal de 2007. Desde então, já a preparei em sua versão original e também com algumas adaptações; substituindo a glucose de milho por mel, o shortening por manteiga comum, e o butterscotch por chocolate branco e também ao leite. Sempre é sucesso. O importante é que o chocolate seja de boa qualidade, para as barras ficarem firmes e não pegajosas.

Dica: use uma faca grande e bem amolada para cortar a massa. Essa parte deve ser feita devagar e com bastante cuidado para as barras não se quebrarem.