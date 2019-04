Berinjela assada com grão de bico

Nutritiva e simples: assim é a combinação desse prato, que tem uma mistura de ingredientes saudáveis e muito fáceis de serem colocados juntos.

Ingredientes

1 berinjela grande, com casca, cortada em cubos de aproximadamente 2,0 cm

1 lata (439 g) de grão de bico, bem escorridos

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

4 a 5 dentes de alho picados ou amassados

1 colher (chá) de pimenta chili em pó

1 pitada de pimenta vermelha em pó (tipo caiena)

½ colher (chá) de pimenta-do-reino moída

1 colher (chá) de sal

3 a 4 colheres (sopa) de suco de limão

80 a 100 g de queijo feta esmigalhado

4 a 5 colheres (sopa) de coentro fresco picado

Pão sírio para acompanhar (opcional)

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 400°F (200°C). Unte levemente com óleo uma assadeira grande e deixe de lado. Em uma tigela grande, coloque juntos os cubos de berinjela e o grão de bico. Deixe de lado também.

Em uma tigelinha, coloque o azeite, o alho, as pimentas e o sal. Misture bem com um garfo ou batedor de mão. Despeje sobre a berinjela e o grão de bico. Misture até os cubos de berinjela e o grão de bico ficarem bem envolvidos no tempero. Transfira para a assadeira untada e espalhe para formar uma só camada. Leve ao forno por 12-15 minutos ou até a berinjela ficar macia. Transfira cuidadosamente para um bowl, sem deixar quebrar os cubos. Regue com o suco de limão; adicione o queijo e o coentro. Misture-os delicadamente (se necessário acrescente mais azeite). Prove o tempero. Sirva com o pão sírio, caso esteja usando.

Rendimento: 4 porções

Sugestão: Esse prato é melhor quando consumido no mesmo dia, mas, também, pode ser guardado na geladeira por até 36 horas. Retire-o da geladeira 30 – 40 minutos antes de servir.

Dica: O tempo de cozimento pode variar de acordo com o tamanho dos cubos de berinjela. A temperatura do forno deve ser entre 400°- 450°F (200°-230°C).