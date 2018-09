Biscoitos palitinhos salgados

Esses palitinhos são crocantes, perfeitos para coquetel e extremamente fáceis de preparar. O segredo no tempero da massa está no sal, que deve ser usado em uma quantidade generosa para polvilhar. Como essa é uma das receitas que mais preparo em casa, principalmente para recepcionar amigos queridos, costumo variar o sabor dos palitinhos com uma mistura de sal marinho com sal de celery (salsão), e às vezes com o gersal – mistura de sal marinho com sementes de gergelim. Se você tem restrição com o sal, tempere-os com sal alternativo.

Ingredientes

2 ¼ xícara (315 g) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (chá) de sal marinho

100 g de manteiga em temperatura ambiente

⅓ de xícara (75ml) de leite misturado com 2 colheres (sopa) de suco de limão

Cobertura

1 gema

Sal a gosto para polvilhar

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento e o sal. Faça uma depressão no centro e adicione a manteiga. Em seguida, vá amassando e adicionando, aos poucos, a mistura de leite com limão, até se obter uma massa macia e maleável (você poderá não precisar usar todo o leite ou, ao contrário, poderá precisar usar mais um pouquinho). Forme uma bola com a massa e a deixe descansar em temperatura ambiente por 20 a 30 minutos ou na geladeira por até 2 dias.

Preaqueça o forno a 375°F (180°C). Polvilhe levemente com farinha de trigo, duas assadeiras grandes e reserve.

Em uma superfície lisa e enfarinhada, abra metade da massa em um retângulo de 18 x 12 cm aproximadamente (a massa não deve ser fina). Desmanche a gema com um pouquinho de água e pincele-a sobre a superfície da massa. Por cima, polvilhe sal a gosto.

Com uma carretilha própria para biscoitos, corte a massa em tiras, formando palitos de 5 x 1,0 cm. Distribua-os nas assadeiras preparadas (deixe um espaço de 1,0 cm entre eles). Asse por 10 a 12 minutos, ou até as bordas ficarem levemente douradas. Os palitos saem do forno ainda moles; ao esfriarem, ficam crocantes. Repita a operação com o restante da massa.

Transfira os palitos assados para uma grade ou vasilha aberta e deixe-os esfriarem completamente. Guarde-os em vidros hermeticamente fechados por até 3 semanas.

Rendimento: 90 a 100 palitinhos

Sugestão: A medida indicada para abrir a massa é um aproximado. Ao abri-la, deixe-a com 0,5 cm de espessura, no mínimo, para os biscoitos ficarem bem firmes depois de assados. Ao cortar os palitos, a carretilha irá grudar um pouco na massa, de vez em quando, limpe-a e passe-a na farinha de trigo para facilitar o corte.

Dica: O sal de polvilhar pode ser misturado com pimenta em pó ou calabresa, a gosto.